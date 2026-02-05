Les prévisions de Cigna pour 2026 sont inférieures aux attentes de Wall Street

Cigna CI.N a prévu jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2026 inférieurs aux attentes de Wall Street, signalant une pression continue sur les coûts médicaux et les marges.

Les assureurs américains ont été confrontés à des coûts élevés au cours des deux dernières années, alors qu'ils luttaient contre une demande accrue de services médicaux dans le cadre de plans soutenus par le gouvernement.

Toutefois, Cigna s'appuie davantage sur son segment des prestations pharmaceutiques et sur les régimes de soins de santé parrainés par l'employeur. Contrairement à ses pairs, elle ne propose plus de plans Medicare Advantage pour les adultes âgés de 65 ans et plus et les personnes handicapées, et a également pris des mesures pour réduire les activités liées à l'Obamacare.

Son unité de services de santé et la croissance de son activité de pharmacie spécialisée ont permis à Cigna de présenter des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, malgré l'augmentation séquentielle des coûts médicaux.

Le chiffre d'affaires de l'unité de services de santé Evernorth, qui abrite son activité de gestion des prestations pharmaceutiques, a augmenté de 20 % pour atteindre 36,3 milliards de dollars, grâce à la croissance des relations avec les clients existants et à de nouvelles activités.

Accredo, son activité de pharmacie spécialisée qui gère également les médicaments coûteux, a vu l'adoption accrue de biosimilaires.

Pour le trimestre, la société a déclaré un ratio de pertes médicales, ou le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 88 %. Les analystes s'attendaient à un ratio de 87,34 %, selon les données de LSEG.

L'augmentation des coûts médicaux est due à l'activité des plans individuels et familiaux, a déclaré la société.

Cigna prévoit que les revenus ajustés de 2026 seront d'environ 280 milliards de dollars, en dessous des estimations de 283,86 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires de 2025 s'élevait à 274,9 milliards de dollars.

UnitedHealth UNH.N et Elevance Health ELV.N , deux poids lourds du secteur, ont signalé une baisse des revenus annuels en 2026.

La société prévoit que le bénéfice ajusté par action en 2026 sera d'au moins 30,25 dollars, contre des estimations de 30,36 dollars par action.

Elle s'attend à ce que le ratio annuel des coûts médicaux se situe entre 83,7 % et 84,7 %. Les analystes prévoient un ratio de 83,78 % pour 2026.

Le bénéfice trimestriel ajusté de 8,08 $ par action a dépassé les estimations de 7,88 $.