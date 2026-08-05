Les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel modérées de Duolingo font oublier les prévisions de croissance plus soutenues du nombre d'utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre à environ 302 millions de dollars, contre une estimation de 304 millions de dollars

* Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens progresse de 23 % pour atteindre 58,7 millions, dépassant les estimations de Visible Alpha

* La société prévoit que la croissance du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens restera supérieure à 20 % jusqu'à la fin de l'année

(Ajout de « actions » au paragraphe 2) par Akash Sriram

Duolingo DUOL.O a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieures aux attentes de Wall Street, tempérant ainsi l'optimisme suscité par ses prévisions de croissance plus fortes du nombre d'utilisateurs, la société spécialisée dans l'apprentissage des langues privilégiant le renforcement de l'engagement plutôt que la monétisation à court terme.

Son titre a chuté de plus de 10 % en séance prolongée.

Cette année, l’entreprise a privilégié la croissance de sa base d’utilisateurs plutôt que la monétisation à court terme, en testant des moyens d’augmenter ses revenus d’abonnement sans créer de friction avec son importante base d’utilisateurs gratuits.

Le directeur général, Luis von Ahn, a déclaré que Duolingo s’attend désormais à ce que la croissance du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) reste supérieure à 20 % jusqu’à la fin de l’année, grâce aux améliorations apportées au produit, à une meilleure fidélisation et aux efforts de marketing.

Le DAU, indicateur clé de l’engagement, a progressé de 23 % pour atteindre 58,7 millions au cours du deuxième trimestre, dépassant les estimations de Visible Alpha, bien que le nombre d’abonnés payants se soit révélé légèrement inférieur au consensus.

“Nous donnons à nos équipes les moyens d’en faire davantage pour augmenter le nombre de DAU et de ne pas se concentrer principalement sur la monétisation pour le moment, car nous pensons que cela nous permettra de nous engager sur une trajectoire bien plus saine pour atteindre les 100 millions de DAU”, a déclaré à Reuters la directrice financière, Gillian Munson.

La société a également souligné la baisse des coûts liés à l’IA, qui a contribué à améliorer les marges brutes. Mme Munson a indiqué que Duolingo recourait de plus en plus à des modèles d’IA open source pour certaines fonctionnalités ne nécessitant pas ses systèmes les plus avancés, ce qui contribue à réduire les coûts.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 18 % pour atteindre 298,5 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 295,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG. Son résultat opérationnel ajusté a également dépassé les attentes.

La société a indiqué que les améliorations apportées aux produits, le déploiement à plus grande échelle de fonctionnalités basées sur l’IA telles que “Video Call”, ainsi qu’un marketing à la performance plus rigoureux avaient stimulé l’engagement des utilisateurs au cours du trimestre.

Elle a également mentionné une campagne ponctuelle intitulée “Streak Revival”, qui a permis de ramener des millions d’utilisateurs inactifs sur la plateforme, même si la direction a précisé qu’une croissance durable serait principalement tirée par l’amélioration de la fidélisation et des résultats d’apprentissage plutôt que par des promotions temporaires.

La société prévoit un chiffre d’affaires d’environ 302 millions de dollars pour le troisième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s’élèvent à environ 304 millions de dollars. Elle a réaffirmé ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.