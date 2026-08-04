Les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel décevantes de Match viennent assombrir les tendances à la hausse observées chez Tinder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

Match Group MTCH.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, éclipsant ainsi les signes d'amélioration observés pour son application Tinder, en difficulté, et la croissance continue de son application de rencontres Hinge.

Ces perspectives moroses s’expliquent par les difficultés rencontrées par les marques « Everyone Everywhere » de la société, notamment ses activités Pairs et Azar basées en Asie, a déclaré le directeur financier Steve Bailey à Reuters lors d’un entretien.

Match table désormais sur une baisse du chiffre d’affaires de la division « Everyone Everywhere » de l’ordre de la mi-adolescence en pourcentage, contre une baisse à deux chiffres faible prévue en février, principalement en raison de la refonte de l’application Azar.

La société a indiqué qu’elle tablait sur un chiffre d’affaires compris entre 885 et 895 millions de dollars pour le troisième trimestre, la valeur médiane se situant en dessous des estimations des analystes, qui s’élevaient à 891,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les applications de rencontre misent sur des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour s’adapter à l’évolution des préférences des utilisateurs et améliorer la mise en relation.

Tinder utilise l’IA pour accélérer le développement de ses produits et déployer des fonctionnalités sociales destinées à aider les jeunes utilisateurs à nouer des liens dans la vie réelle. Sa fonctionnalité « Events », testée à Los Angeles en mars, a déjà permis d’organiser plus de 60 rencontres.

Cette fonctionnalité « Événements » vise actuellement à stimuler la croissance du nombre d’utilisateurs plutôt qu’à générer des revenus directs, mais elle devrait devenir un moteur de croissance d’ici 2027 et au-delà, a déclaré M. Bailey.

La baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Tinder s’est ralentie à 4% au deuxième trimestre, soit la plus faible baisse en pourcentage depuis dix trimestres. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels mondiaux de Hinge a augmenté de 13%, porté par une forte croissance sur ses marchés en expansion.

Match a annoncé un chiffre d’affaires de 853 millions de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 1%, manquant ainsi les estimations des analystes qui tablaient sur 856,8 millions de dollars.

Le nombre d'utilisateurs payants a reculé de 6% pour s'établir à 13,3 millions, bien que le chiffre d'affaires par utilisateur payant ait progressé de 6% pour atteindre 21,13 dollars.