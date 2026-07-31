Les prévisions de chiffre d'affaires d'Apple sont en deçà des objectifs de Wall Street, alors que le fabricant de l'iPhone est confronté à des difficultés liées à sa chaîne d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les ventes d'iPhone bondissent de 21,7% pour atteindre 54,25 milliards de dollars, dépassant les 53,86 milliards de dollars prévus, selon les données de LSEG

* Les ventes de Mac ont augmenté de 28,7% pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les 8,74 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

* Tim Cook a cité les goulots d'étranglement liés à la fabrication de puces de pointe comme principale contrainte d'approvisionnement

* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'Apple pour le trimestre de septembre sont inférieures aux objectifs de Wall Street

(Ajout de détails sur les prévisions) par Stephen Nellis

Apple prévoit que son chiffre d'affaires pour le trimestre en cours, qui se termine en septembre, progressera plus lentement que ne le prévoyait Wall Street , le fabricant de l'iPhone ayant du mal à s'approvisionner en composants nécessaires à la fabrication de ses produits; son action a chuté de 6% en après-bourse. Le directeur financier d’Apple, Kevan Parekh, a déclaré aux analystes et aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique que le fabricant d’iPhone tablait sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9% et 11% pour le trimestre par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est inférieur à la hausse de 12% prévue par Wall Street, selon les données de LSEG. Il a prévu que le chiffre d’affaires lié à l’iPhone progresserait à un taux de croissance à deux chiffres situé dans la moyenne, contre un objectif de 17,6% fixé par Wall Street, selon LSEG, et que les marges brutes se situeraient entre 47% et 48%. “Nous sommes actuellement confrontés à des contraintes (d'approvisionnement) très importantes, et la chaîne d’approvisionnement ne dispose que d’une flexibilité limitée pour y remédier,” a déclaré le directeur général Tim Cook lors de la conférence téléphonique, ajoutant qu’Apple “évaluait toutes les options” pour trouver d’autres fournisseurs de composants. Dans un entretien accordé à Reuters, M. Cook a indiqué que la principale contrainte d’approvisionnement à laquelle Apple avait été confrontée au cours du troisième trimestre fiscal qui vient de s’achever était une pénurie sectorielle de technologies de pointe utilisées pour la fabrication des puces « Apple Silicon » qui constituent le cœur de ses appareils.

M. Cook a précisé que cela valait particulièrement pour la gamme Mac de l’entreprise, dont les ventes ont progressé de 29% grâce au succès du MacBook Neo d’entrée de gamme et du MacBook Pro haut de gamme, malgré les hausses de prix de ces modèles.

“Si l’on examine les causes profondes de cette situation, on constate que nous connaissons un cycle de produits incroyablement fort, dépassant nos attentes, et que la chaîne d’approvisionnement en puces de pointe (de fabrication avancée) manque fondamentalement de flexibilité pour répondre à ces niveaux élevés de demande,” a déclaré Tim Cook à Reuters.

Apple est également confrontée à une chaîne d’approvisionnement mise à rude épreuve par des dépenses de plusieurs centaines de milliards de dollars destinées à la construction de centres de données dédiés à l’IA, ce qui a conduit à un conflit à peine voilé avec Micron MU.O , son fournisseur de mémoire de longue date. M. Cook avait déjà signalé des pénuries tant de puces mémoire que de processeurs principauxpour les iPhones , fournis par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW .

Apple AAPL.O a annoncé jeudi matin des chiffres d’affaires et des bénéfices pour le trimestre clos en juin supérieurs aux attentes des analystes, les clients s’étant rués sur les iPhone et les MacBook alors que les prix augmentaient dans l’ensemble du secteur de l’électronique grand public.

Mais la hausse du chiffre d’affaires des services n’a pas atteint les objectifs de Wall Street. Les attentes étaient élevées pour Apple, qui a récemment retrouvé le titre d’entreprise la plus valorisée au monde. Son action a progressé de plus de 22% cette année, reprenant la première place au leader des puces d’IA, Nvidia NVDA.O . Apple a indiqué que son chiffre d’affaires pour son troisième trimestre fiscal, clos le 27 juin, avait progressé de 16,4% pour atteindre 109,42 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 15,5% à 108,65 milliards de dollars, selon les données de LSEG, et que les propres prévisions d’Apple tablaient sur une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 14% et 17%.

Le bénéfice par action d’Apple au troisième trimestre s’est élevé à 2,02 dollars, dont 11 cents sont imputables à des remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain.

Hors remboursements de droits de douane, les bénéfices d’Apple restaient supérieurs aux estimations de Wall Street, qui s’élevaient à 1,89 dollar par action.

Avec l’aide de Google, filiale d’Alphabet GOOGL.O , Apple a dévoilé en début d’année une version remaniée de son assistant virtuel Siri, dotée d’une multitude de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Les consommateurs comme les développeurs de logiciels se sont tournés vers ses produits Mac pour effectuer des tâches d’IA directement sur l’appareil plutôt que de payer des abonnements mensuels. Les résultats d’Apple ont été portés par une hausse de 21,7% des ventes d’iPhone, qui ont atteint 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Ces ventes d’iPhone constituent le meilleur résultat jamais enregistré par Apple pour un troisième trimestre, période durant laquelle les ventes de téléphones commencent généralement à ralentir, les clients attendant la sortie des nouveaux modèles à l’automne. Mais cette année, les clients d’Apple se précipitent pour acheter des iPhone après qu’ une pénurie mondiale de puces mémoire a poussé Apple à augmenter les prix des Mac et des iPad . Apple a jusqu’à présent épargné son produit phare, mais les analystes de Wall Street s’attendent de plus en plus à ce que la société augmente les prix des iPhone à l’occasion de son événement annuel de lancement d’automne, en septembre.

Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research, a déclaré que les investisseurs pourraient craindre que le troisième trimestre ait reflété un pic d’achats qui ne se prolonge pas au quatrième trimestre en cours, ni au-delà.

“Je pense qu’il est possible que les consommateurs continuent d’acheter les modèles actuels, en raison des hausses de prix,” a déclaré M. O’Donnell. “La grande question est de savoir ce qu’il va se passer pour les Mac ce trimestre, lorsque les nouveaux prix seront pleinement appliqués.”

Le deuxième secteur le plus important d’Apple en termes de chiffre d’affaires, celui des services — qui comprend l’App Store, iCloud et les activités liées aux contenus —, a progressé de 12,1% pour atteindre 30,74 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 31,22 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a indiqué que la croissance des services ralentissait. “Les investisseurs craignent que, si les services ralentissent alors que les ventes d’iPhone progressent de plus de 20%, cette tendance ne s’accentue encore davantage lorsque les ventes d’iPhone reviendront à la normale,” a-t-il déclaré. Apple a indiqué que ses marges brutes, dont la société avait prévenu qu’elles seraient sous pression en raison des coûts de la mémoire, s’élevaient à 50,1%. Apple a précisé que les remboursements de droits de douane avaient contribué à hauteur de deux points à cette marge. Hors remboursements, les marges brutes s’élevaient à 48,1%, soit un niveau supérieur à la fourchette moyenne des prévisions d’Apple et aux estimations de 47,92%, selon les données de LSEG.

Apple a annoncé jeudi que les ventes de Mac avaient progressé de 28,7% pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,74 milliards de dollars, selon les données de LSEG. Les ventes d’iPad ont reculé de 5,9% à 6,19 milliards de dollars, en deçà des attentes des analystes qui s’élevaient à 6,92 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Tim Cook a attribué le recul des ventes d’iPad à une “comparaison difficile” avec le même trimestre de l’année précédente, lors duquel Apple avait lancé l’iPad A16, un modèle à prix abordable.

Les ventes d’appareils portables ont progressé de 6,5% pour atteindre 7,88 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux prévisions de 7,82 milliards de dollars, selon LSEG.

Les ventes ont progressé dans toutes les régions du monde, le chiffre d’affaires de la Grande Chine ayant notamment augmenté de 22,4% pour atteindre 18,82 milliards de dollars. Ce chiffre d’affaires en Chine est toutefois resté en deçà de l’objectif moyen de 19,67 milliards de dollars fixé par six analystes interrogés par Visible Alpha.