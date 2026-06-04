Les prévisions de Broadcom concernant son chiffre d'affaires et ses puces IA sont inférieures aux attentes ; le cours de l'action s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le titre Broadcom chute de plus de 13 % en séance prolongée

* Le segment des puces sur mesure fait face à la concurrence de concurrents tels que Marvell

* Broadcom se dit “confiant” quant à la sécurité de son approvisionnement en puces pour 2026 et 2027

(Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique avec les analystes aux paragraphes 1 et 3, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Anhata Rooprai, Zaheer Kachwala et Stephen Nellis

Le fabricant de puces Broadcom AVGO.O a déçu les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi, et son dirigeant a laissé inchangées ses prévisions de ventes pour 2027, entraînant une chute de plus de 13 % de son action en séance prolongée.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, s'élevant à 22,19 milliards de dollars, a manqué les estimations de 22,27 milliards de dollars, alors que Broadcom est en concurrence avec Nvidia NVDA.O dont les processeurs graphiques dominants restent la norme industrielle pour les charges de travail liées à l'IA.

Broadcom a également déclaré s'attendre à un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars pour ses puces IA au cours de son troisième trimestre actuel, soit un peu moins que les estimations de 16,36 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par Visible Alpha.

Le directeur général Hock Tan a déclaré que Broadcom prévoyait désormais de livrer plus de 10 gigawatts de puces IA en 2027 – une légère augmentation par rapport aux estimations précédentes – mais s'en est tenu à la prévision à long terme de la société, qui table sur 100 milliards de dollars de ventes pour ces puces.

“Rien ne vient contredire les estimations précédentes – ils ne les ont tout simplement pas revues à la hausse”, a déclaré Ben Bajarin, directeur général du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies, à propos des prévisions à long terme.

Des concurrents tels que Marvell Technology MRVL.O font également leur entrée auprès de clients hyperscale clés. Fin mai, Marvell a déclaré que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2029, et a prévu un chiffre d’affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations.

L'essor de l'inférence – le processus par lequel les modèles répondent aux requêtes des utilisateurs – a rendu les puces sur mesure indispensables au secteur, générant davantage de commandes de processeurs avancés et intensifiant la concurrence.

La capacité de Broadcom à répondre à la demande en matière d'IA a également été mise à l'épreuve par une chaîne d'approvisionnement sous pression. Mais les dirigeants de l'entreprise, lors de la conférence téléphonique post-résultats, ont apaisé ces inquiétudes, affirmant que Broadcom était “très confiant” quant à la sécurité de son approvisionnement pour 2026 et 2027.

“Le manque à gagner d'aujourd'hui au niveau du chiffre d'affaires et le recul des actions qui s'en est suivi () montrent que le marché exige la perfection pour que cette reprise du secteur des puces se poursuive”, a déclaré Ryan Lee, vice-président senior chargé des produits et de la stratégie chez Direxion.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 29,4 milliards de dollars pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 28,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'ACTIVITÉ PRINCIPALE RESTE SOLIDE

Pourtant, Broadcom a été l'un des principaux bénéficiaires de la course à l'IA. Les analystes considèrent que son activité principale est solide grâce à sa position de leader sur le marché des puces sur mesure, avec Meta META.O et Google (filiale d'Alphabet) GOOGL.O comme clients hyperscale. Les grandes entreprises technologiques devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, contre environ 400 milliards en 2025.

Alors que le secteur de l'IA évolue rapidement, les capacités et les exigences en matière d'apprentissage automatique varient considérablement d'une entreprise à l'autre, ce qui conduit les grandes entreprises du cloud à construire leurs propres processeurs afin de réduire les coûts et de personnaliser les charges de travail.

Broadcom prévoit de livrer 10 gigawatts de capacité de calcul l'année prochaine et prévoit “bien plus” en 2028, a déclaré Tan lors de la conférence sur les résultats.

“Le chiffre d'affaires des semi-conducteurs liés à l'IA au deuxième trimestre, qui s'élève à 10,8 milliards de dollars, a augmenté de 143% en glissement annuel, dépassant nos prévisions, grâce à la demande croissante d'accélérateurs d'IA sur mesure et de réseaux d'IA”, a-t-il déclaré dans un communiqué.