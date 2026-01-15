Les prévisions d'UBS sur Danone pour le 4ème trimestre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 10:15
UBS s'attend à une croissance à périmètre comparable de 4,3 % au 4ème trimestre (portée par SN) et une amélioration de la marge opérationnelle de 46 points de base pour le Groupe en 2025.
Selon l'analyste, Danone devrait anticiper une croissance à périmètre comparable de 3 à 5 %, une amélioration de la marge et une croissance du BPA en 2026.
Danone a confirmé ses objectifs 2025, en ligne avec l'ambition moyen-terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre 3 et 5%, et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires.
"Dans un environnement qui demeure volatil et incertain, nous restons concentrés sur la mise en oeuvre du second chapitre de notre stratégie Renew Danone pour atteindre nos objectifs à moyen terme", a indiqué son directeur général Antoine de Saint-Affrique.
Valeurs associées
|76,4800 EUR
|Euronext Paris
|+0,26%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 10:15:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
L'Iran a annoncé jeudi qu'un manifestant dont le sort inquiète Washington et les défenseurs des droits humains ne serait pas condamné à mort après sa récente arrestation, tandis que Donald Trump a dit "observer" la situation dans le pays où il a menacé d'intervenir ... Lire la suite
-
Des milliers de Français aisés hors de l'impôt sur le revenu ? Eric Lombard persiste et signe malgré le démenti de Montchalin
Les affirmations de l'ancien ministre des Finances avaient été rejetées à l'Assemblée nationale par la ministre des Comptes publics. Dans un entretien à l'antenne de Public Sénat , l'ex-ministre de l'Economie, Eric Lombard, a réaffirmé jeudi 15 janvier que des ... Lire la suite
-
Le procès d'un homme jugé pour tentative de meurtre aggravé sur son ex-compagne, Chloé P., violemment agressée en décembre 2022 à l'âge de 24 ans après avoir vainement tenté de déposer plainte, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises du Loir-et-Cher. La jeune ... Lire la suite
-
Le taux du Livret A va être abaissé de 1,7% à 1,5% à partir du 1er février tandis que celui du Livret d'épargne populaire (LEP) destiné aux ménages les plus modestes va être ramené de 2,7% à 2,5%, a annoncé jeudi le ministère de l'Economie. Cette décision est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer