Les prévisions d'AMD apaisent les craintes concernant les dépenses en IA, alors que les ventes destinées aux centres de données s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait s'établir à environ 17 milliards de dollars, à plus ou moins 3 %

* Le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre bondit de 97 %

* Le bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action dépasse les estimations de 1,95 dollar

(Ajout d'une citation de la directrice générale au paragraphe 6, et d'informations sur les prévisions du marché des PC fournies par Intel et AMD aux paragraphes 22 et 23)

par Anhata Rooprai, Max A. Cherney et Stephen Nellis

AMD AMD.O prévoit une croissance plus rapide que prévu pour 2027, grâce à la forte hausse de ses ventes dans le secteur des centres de données et à l’intensification de sa concurrence, qui se chiffre en milliards de dollars, face à Nvidia, ce qui a fait grimper son cours de 8 % en séance prolongée.

Ces prévisions, associées à des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes du marché, ont apporté mardi une réponse forte aux craintes grandissantes d’un essoufflement du boom de l’IA et ont apaisé les inquiétudes des investisseurs après que son rival Intel eut publié des perspectives moroses la semaine dernière.

L'action Intel a progressé de 2 %, celle de Nvidia a grimpé de plus de 1 % et Broadcom a également gagné 1,2 %.

Lors d’une conférence téléphonique avec les analystes, la directrice générale d’AMD, Lisa Su, a déclaré que la société s’attendait à ce que son chiffre d’affaires global augmente de plus de 80 % en 2027. Les prévisions de Mme Su sont supérieures à la croissance de 77 % estimée par les analystes, selon les données de LSEG.

Mme Su a indiqué aux analystes que 80 % des ventes de l’année prochaine proviendraient des puces pour centres de données, qui « seront le principal moteur de la croissance de notre chiffre d’affaires et de nos bénéfices ».

« Nous constatons une demande dans l’ensemble du secteur des centres de données, tant au niveau de notre activité processeurs que de notre activité d’IA pour centres de données », a déclaré Mme Su. « Et si l’on examine le rythme et la vitesse de cette croissance, nous nous y préparons depuis plusieurs années déjà. »

Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a bondi de 97 % pour atteindre le niveau record de 8,55 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 8,20 milliards de dollars.

La société prévoit pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires d’environ 17 milliards de dollars, à ± 3 %, soit un niveau supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 16,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La gamme de puces d’AMD est bien placée pour tirer parti du développement massif des centres de données dédiés à l’IA, a déclaré Hendi Susanto, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

« La résilience du titre, malgré la pression générale qui pèse sur les valeurs liées à l’IA, suggère que les investisseurs considèrent les résultats d’AMD comme la confirmation de son leadership technologique et de sa position solide pour continuer à gagner des parts de marché », a-t-il ajouté.

AMD tire profit de l’évolution des charges de travail liées à l’IA, qui s’orientent vers l’exécution de modèles dans des applications concrètes, ce qui stimule la demande pour ses processeurs graphiques et ses processeurs centraux.

« Les chiffres d’AMD apportent un élan dont l’infrastructure d’IA, et même, dans une moindre mesure, le marché des PC, avaient grandement besoin », a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

La marge brute ajustée de la société devrait s’établir à environ 55 %, en ligne avec les estimations de 55,27 % et en baisse par rapport aux 56 % enregistrés au troisième trimestre.

ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE L'IA

AMD a accéléré le déploiement de ses produits d’IA, allant au-delà des puces autonomes pour concurrencer les systèmes à l’échelle de rack de Nvidia.

Le rack Helios, produit phare de la société, qui combine son accélérateur MI455X et les nouvelles puces serveurs « Venice », est en production et devrait connaître une montée en puissance plus importante au quatrième trimestre. Les premiers systèmes sont actuellement testés chez Meta META.O .

Le chiffre d’affaires d’AMD au troisième trimestre a progressé de 45 % pour atteindre 13,38 milliards de dollars, dépassant les estimations qui s’élevaient à 13,09 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,09 dollars par action, contre des estimations de 1,95 dollar.

Le secteur des semi-conducteurs est également confronté à une pénurie mondiale de mémoire, ce qui rend rare la mémoire coûteuse à large bande passante utilisée dans les processeurs d’IA, alors que les fabricants se précipitent pour augmenter leur production.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du segment « clients et jeux vidéo » d’AMD, qui regroupe ses puces pour PC et ses processeurs pour consoles, a reculé de 8 % à 3,72 milliards de dollars, manquant les estimations de 3,79 milliards de dollars.

AMD a déclaré s'attendre à ce que les livraisons de PC reculent d'un pourcentage à deux chiffres l'année prochaine, même si Mme Su a affirmé que la société « ferait mieux que le marché ».

La semaine dernière, Intel a prévu une baisse de son chiffre d’affaires lié aux puces de l’ordre de 20 % pour son quatrième trimestre, et a indiqué que ce ralentissement se prolongerait jusqu’en 2027.