Les prévisions d'Accenture apaisent les craintes liées aux bouleversements causés par l'IA et redonnent de l'élan aux valeurs des services informatiques, qui avaient été malmenées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une croissance du chiffre d'affaires annuel comprise entre 3 % et 6 % est prévue pour l'exercice 2027

* Les prises de commandes du quatrième trimestre progressent de 4 % pour atteindre 22,17 milliards de dollars

* Les concurrents Cognizant, IBM, Wipro et Infosys progressent

(Commentaire d'un analyste)

par Prathik Jayaprakash

L'action Accenture ACN.N a bondi de 22 %, en passe de connaître sa meilleure journée de tous les temps, après que des prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel supérieures aux attentes ont souligné la résilience du secteur du conseil en informatique, malmené par les craintes liées aux bouleversements induits par l'IA.

Ces perspectives ont montré comment les cabinets de conseil internationaux tirent parti de la forte demande des entreprises à la recherche de partenaires technologiques externes pour automatiser des tâches complexes et faciliter l’adoption de l’IA, ce qui a entraîné une hausse des actions, jusqu’alors malmenées, de leurs concurrents.

Cognizant CTSH.O a progressé d’environ 8 % et IBM IBM.N d’environ 3 %. Les actions cotées aux États-Unis des concurrents indiens Wipro WIPR.NS et Infosys INFY.NS ont également progressé de 6 % à 7 %.

"De nombreuses institutions estiment qu’elles sont sous-exposées au secteur des logiciels. C’était clairement le cas d’Accenture, et les investisseurs réévaluent rapidement leur opinion sur l’entreprise", a déclaré Steve Sosnick, analyste en chef des marchés chez Interactive Brokers.

Les valeurs du secteur des logiciels se sont largement remises de la vague de ventes massives survenue en début d’année, déclenchée par le lancement de nouveaux outils par Anthropic, qui avait alimenté les craintes que l’IA ne vienne remplacer les produits et services commercialisés par ces entreprises.

Mais les entreprises de services informatiques ont pris du retard, l’action Accenture ayant perdu environ un tiers de sa valeur cette année avant jeudi.

Accenture a toutefois indiqué que ses tarifs avaient baissé dans de nombreux domaines au cours du trimestre, signe des pressions auxquelles le secteur est confronté, les clients réclamant une partie des économies générées par l’IA.

La société prévoit une croissance de son chiffre d’affaires annuel comprise entre 3 % et 6 % pour l’exercice 2027, dont la valeur médiane est supérieure à l’estimation moyenne des analystes, qui tablent sur une croissance de 3,9 %, selon les données compilées par LSEG.

La directrice générale Julie Sweet a déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats qu'Accenture prévoyait de consacrer "environ 5 milliards de dollars supplémentaires à des acquisitions au cours de l'exercice 2027, sur la base des opportunités que nous identifions aujourd'hui pour accélérer notre stratégie de croissance".

En juin, Accenture avait annoncé trois opérations dans le domaine de la cybersécurité pour un montant total de 4,18 milliards de dollars, dont une prise de participation majoritaire dans Dragos.

Ses prises de commandes du quatrième trimestre ont progressé de 4 % pour atteindre 22,17 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires du pôle conseil a augmenté de 7 % pour s’établir à 9,28 milliards de dollars, contribuant à porter le chiffre d’affaires total à 18,68 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 18,03 milliards de dollars.

En septembre, Accenture s’est associé à Anthropic, une entreprise qui s’apprête à entrer en bourse , afin d’évaluer de manière indépendante ses modèles d’IA de pointe. Les deux entreprises se sont engagées à investir au moins 1 milliard de dollars chacune sur cinq ans pour développer les capacités en matière de sécurité et de tests de l’IA.