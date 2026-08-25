Les prévisions annuelles d'Intuit sont inférieures aux estimations, l'entreprise donnant la priorité à la croissance de sa clientèle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « actions » au paragraphe 2)

Intuit INTU.O a annoncé mardi un chiffre d'affaires annuel inférieur aux attentes de Wall Street, le fabricant de TurboTax ayant indiqué que ses efforts pour accroître sa clientèle et gagner des parts de marché pèseraient sur ses ventes à court terme.

L'action de la société californienne, qui a déjà chuté de plus de 44% depuis le début de l'année, a encore perdu 13% en séance prolongée.

Le fournisseur de logiciels d'entreprise a tablé sur un chiffre d'affaires compris entre 23,28 et 23,51 milliards de dollars pour l'exercice 2027, soit une croissance de 9% à 10%, inférieure aux estimations des analystes qui s'élevaient à 23,72 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cela implique également un ralentissement par rapport à la croissance de 14% du chiffre d'affaires enregistrée par Intuit au cours de l'exercice 2026.

Intuit a attribué ce ralentissement des revenus à la baisse des ventes de sa plateforme marketing, au déclin continu de ses produits pour ordinateurs de bureau et à la baisse du chiffre d’affaires moyen par client TurboTax, suite à des changements visant à attirer davantage d’utilisateurs.

« À l’avenir, nous nous concentrerons sur le développement de nos "Big Bets", l’accélération de la croissance de notre clientèle et la prise de décisions mûrement réfléchies afin de créer des bases plus solides pour une croissance durable à long terme », a déclaré le directeur général Sasan Goodarzi.

Les valeurs du secteur des logiciels ont été sous pression ces derniers mois en raison des craintes que des outils d’IA à usage général ne puissent remplacer les fonctionnalités proposées par des fournisseurs spécialisés.

Intuit prévoit une croissance du chiffre d’affaires de TurboTax comprise entre 2% et 3% pour l’exercice 2027, contre une croissance de 7% en 2026.

Elle s'attend à ce que le chiffre d'affaires de Mailchimp, sa plateforme de marketing, reste stable ou recule de 1% en 2027. La société a indiqué qu'elle commencerait à présenter ces résultats dans un segment distinct dès le premier trimestre.

La société table sur un bénéfice annuel par action compris entre 22,88 et 23,12 dollars sur une base ajustée, incluant un impact de 5,81 dollars lié aux charges de rémunération en actions. Les analystes s’attendent à un bénéfice de 27,32 dollars.

Intuit prévoit un chiffre d’affaires pour le premier trimestre compris entre 4,29 milliards et 4,31 milliards de dollars, en deçà d’une estimation de 4,36 milliards de dollars.

Elle table sur un bénéfice par action ajusté trimestriel compris entre 2,44 et 2,48 dollars, incluant un impact de 1,48 dollar lié aux charges de rémunération en actions, tandis que les analystes s'attendent à un bénéfice de 4,04 dollars par action.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a progressé de 13,6% pour atteindre 4,35 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions de 4,27 milliards de dollars.