Les prêteurs hypothécaires gagnent du terrain grâce à l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions des prêteurs hypothécaires augmentent vendredi, les traders augmentant les paris sur une réduction des taux d'intérêt après les commentaires dovish du président de la Fed de New York, John Williams , un membre votant du Comité fédéral de l'Open Market ** LoanDepot LDI.N bondit de ~7%, Rocket Companies RKT.N bondit de près de 7%, PennyMac Financial Services PFSI.N en hausse de ~3%, UWM Holdings UWMC.N en hausse de 5% ** Les marchés évaluent à près de 75 % les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre, contre 37 % plus tôt dans la journée, selon l'outil FedWatch du CME ** Ces dernières années, les prêteurs hypothécaires ont été confrontés à de fortes baisses des volumes de prêts en raison de la hausse des taux d'intérêt

** Les baisses de taux pourraient potentiellement attirer plus d'acheteurs sur le marché et rendre les prêts et les hypothèques moins chers pour les consommateurs

** En outre, les actions de la société d'annonces immobilières en ligne Zillow Group ZG.O ont augmenté de 6,5 % vendredi, et la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O a fait un bond de ~9 %