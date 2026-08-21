Les prestataires indiens de prêts sur or progressent à mesure que le cours de l'or grimpe ; JPMorgan attribue une recommandation “surpondérer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions des prestataires indiens de prêts sur or sont en hausse; Manappuram Finance MNFL.NS progresse de 2,6 %, Muthoot Finance MUTT.NS grimpe de 2,7 % et IIFL Finance

IIFL.NS bondit de 6,8 %

** IIFL a atteint un plus haut historique à 687,10 roupies au cours de la séance ** L’or a progressé de 3,6 % au cours de la semaine, en passe d’enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse grâce au rachat d’obligations du Trésor américain et à la faiblesse du dollar

** JPMorgan attribue la note “surpondérer” aux prêteurs sur or, estimant que la prochaine phase de croissance de ce secteur devrait être structurelle plutôt que conjoncturelle

** Selon la société de courtage, les emprunteurs délaissent les prêts non garantis et les prêts aux petites entreprises au profit des prêts sur or, en raison d’une meilleure culture financière et d’une moindre appétence pour le risque

** Les barrières à l’entrée élevées devraient protéger la rentabilité des acteurs en place malgré une concurrence croissante, ajoute la société de courtage

** L’indice Nifty Financial Services .NIFTYFIN , dont fait partie MUTT, a progressé de 0,3 %

** Depuis le début de l’année, MUTT recule de 20 %; MNFL progresse de 16 %; IIFL progresse d’environ 12 %