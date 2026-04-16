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Les premiers réacteurs nucléaires américains prévus devraient bénéficier de prêts publics, selon le ministre de l'énergie
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 19:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les partenariats prévus aux paragraphes 4 et 5) par Timothy Gardner

Les cinq ou dix premiers nouveaux réacteurs nucléaires prévus aux États-Unis recevront "presque certainement" des prêts du bureau de prêt du ministère américain de l'Énergie, a déclaré le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, aux législateurs lors d'une audition jeudi.

Le président Donald Trump a signé un décret l'année dernière demandant que 10 nouveaux grands réacteurs nucléaires soient en construction d'ici 2030 et que la Commission de réglementation nucléaire accélère les approbations de réacteurs.

À l'heure actuelle, aucun projet de construction de nouveaux grands réacteurs n'a été approuvé.

Mais le gouvernement américain a conclu un partenariat en octobre avec les propriétaires canadiens de Westinghouse Electric, Cameco CCO.TO et Brookfield Asset Management BAM.TO , qui vise à construire des réacteurs pour un montant d'au moins 80 milliards de dollars.

Ce plan a été annoncé après que M. Trump a déclaré, lors d'un voyage en Asie, que le Japon fournirait jusqu'à 332 milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure aux États-Unis, y compris la construction de réacteurs Westinghouse AP1000 et de petits réacteurs modulaires.

Les derniers réacteurs américains qui ont été mis en service en 2023 et 2024, construits sur le site de Vogtle en Géorgie, ont été retardés d'environ sept ans et ont coûté environ 17 milliards de dollars de plus que prévu, malgré l'obtention de milliards de dollars de prêts de la part du bureau des prêts du ministère de l'énergie au cours de la première administration de M. Trump.

L'Office of Energy Dominance Financing du ministère de l'énergie dispose de près de 290 milliards de dollars à prêter et M. Wright a déclaré l'année dernière que "la plus grande utilisation de ces dollars sera, de loin, pour les centrales nucléaires".

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