Les premiers nouveaux avions de chasse F-16V de Taïwan arrivent pour renforcer les défenses face à la Chine

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* Les États-Unis ont approuvé la vente de 66 nouveaux F-16V à Taïwan en 2019

* La production a été ralentie par des retards, notamment liés à des problèmes logiciels

* L'armée de l'air taïwanaise effectue quotidiennement des sorties d'urgence pour repousser l'armée chinoise

* La Chine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan

(Ajout de l'arrivée des appareils et du commentaire du ministre de la Défense; paragraphes 4 et 11)

par Ann Wang

Les deux premiers d'un lot de 66 nouveaux avions de chasse F-16V Block 70 commandés en 2019 sont arrivés vendredi à Taïwan après des mois de retard, contribuant ainsi à renforcer une armée de l'air qui doit décoller en urgence presque quotidiennement pour suivre de près les forces militaires chinoises.

Taïwan est confrontée à une menace militaire croissante de la part de Pékin, qui revendique cette île gouvernée démocratiquement comme faisant partie de son territoire. Taipei s’est plainte des retards répétés dans la livraison des armes commandées aux États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d’armement.

Cette livraison, destinée à la base aérienne de Chihhang à Taitung, sur la côte est montagneuse de l’île, intervient alors que les inquiétudes grandissent à Taïwan quant à l’engagement de l’administration Trump à armer Taipei, bien que Washington affirme qu’il n’y a eu aucun changement de politique.

Les appareils, qui ont fait escale à Hawaï et à Guam, se sont posés à midi (04 h 00 GMT).

S'adressant aux journalistes au Parlement de Taipei peu avant, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré que d'autres F-16V arriveraient bientôt, sans toutefois donner de détails.

« Bien sûr, nous n’en aurons pas livré que deux d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré.

En 2019, les États-Unis ont approuvé une vente de 8 milliards de dollars d'avions de chasse F-16V de Lockheed Martin

LMT.N à Taïwan, un contrat qui porterait la flotte de F-16 de l'île à plus de 200 appareils. Mais divers problèmes, notamment des difficultés liées aux logiciels, ont retardé la livraison des avions.

L'arrivée des deux premiers appareils est intervenue presque exactement une semaine après la rencontre à Washington entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping .

M. Trump avait déclaré en mai, après avoir rencontré M. Xi à Pékin, qu'il suspendait un nouveau programme d'aide de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan, bien qu'il en ait approuvé un autre d'une valeur de 11 milliards de dollars en décembre 2025.

NIVEAU DE MENACE CHINOISE

Des responsables américains estiment qu’une invasion chinoise de Taïwan avant 2028 est de plus en plus improbable, ont déclaré à Reuters des sources proches des réflexions américaines. Taïwan tiendra sa prochaine élection présidentielle début 2028.

« L’intention de la Chine d’annexer Taïwan par la force n’a jamais changé », a déclaré M. Koo.

Les F-16V sont équipés d’une avionique, d’armements et de systèmes radar de pointe pour mieux contrer l’armée de l’air chinoise, notamment ses chasseurs furtifs J-20, bien que Washington se soit montré réticent à fournir à Taïwan ses chasseurs les plus avancés, tels que le F-22 ou le F-35.

Un programme de modernisation des F-16 existants de Taïwan s’est achevé en 2023.

Les États-Unis sont légalement tenus de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, mais les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques officielles.

Pékin a demandé à plusieurs reprises à Washington de cesser d’armer Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant l’arrivée des F-16.

« Nous continuons à soutenir nos amis et alliés dans toute la région indo-pacifique afin de promouvoir notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs communes — y compris Taïwan », a déclaré un porte-parole du Département d’État américain interrogé au sujet des nouveaux F-16.