Les premiers avions de chasse Rafale livrés à l'Indonésie

par Ananda Teresia

L'Indonésie a reçu trois Rafale de Dassault Aviation AM.PA , les premiers de la commande de 42 avions de chasse conclue dans le cadre du partenariat stratégique signé en 2022 avec la France, a annoncé lundi un responsable du ministère indonésien de la Défense.

L'Indonésie, quatrième pays le plus peuplé au monde, est le premier client de l'industrie française de l'armement dans la région. Le contrat Rafale est d'une valeur de 8 milliards de dollars.

"Les avions ont été livrés et sont prêts à être utilisés par l'Armée de l'air indonésienne", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense Rico Ricardo Sirait.

Les trois Rafale sont arrivés vendredi et sont stationnés sur la base aérienne de Roesmin Nurjadin à Pekanbaru, sur l'île de Sumatra.

Trois autres avions de chasse doivent être livrés plus tard en 2026, a ajouté le porte-parole.

