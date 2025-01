Les poursuites engagées par Crest et Colgate visent le fluor contenu dans les dentifrices et bains de bouche pour enfants

Procter & Gamble PG.N et Colgate-Palmolive CL.N sont parmi les défendeurs dans six nouveaux procès visant la vente de dentifrice et de rince-bouche pour jeunes enfants parce que les produits contiennent du fluorure , qui peut être nocif en cas d'ingestion.

Des parents ont déposé des plaintes lundi devant des tribunaux fédéraux de l'Illinois et de Californie concernant des produits tels que le dentifrice Crest pour enfants de Procter & Gamble et plusieurs produits vendus sous les marques Colgate, Tom's of Maine et Hello.

Parmi les autres produits contestés figurent le rince-bouche Firefly de Perrigo ( PRGO.N ) et le rince-bouche ACT Kids de Sanofi ( SASY.PA ).

Les recours collectifs proposés citent les avertissements des autorités sanitaires américaines, qui recommandent que les dentifrices et les rinçages à base de fluorure ne soient pas utilisés par les enfants de moins de 2 et 6 ans, respectivement, et que les dentifrices soient tenus hors de portée des enfants de moins de 6 ans.

Ils affirment également que les produits sont commercialisés comme des "bonbons" avec des couleurs vives, des images de dessins animés et des saveurs telles que Groovy Grape et Silly Strawberry. La couleur d'un produit Kid's Crest est montrée passant du bleu au rose lorsque les enfants se brossent les dents.

Le fluor aide à prévenir les caries lorsqu'il est appliqué localement sur les dents, mais lorsqu'il est ingéré, il peut présenter des risques "importants" pour les jeunes enfants, voire les tuer, selon les poursuites.

Procter & Gamble, Colgate, Perrigo et Sanofi n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions en justice, qui visent à obtenir diverses restitutions, y compris des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, font état de violations de diverses lois sur la protection des consommateurs.

Les avocats du cabinet Siri & Glimstad, qui représente les parents, n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire mardi.

La relation entre le fluorure et la santé humaine fait depuis longtemps l'objet de débats.

Une étude publiée la semaine dernière dans la revue JAMA Pediatrics établit un lien entre une exposition plus élevée au fluorure chez les enfants et des scores de QI plus faibles.

Robert F. Kennedy Jr, choisi par le président élu Donald Trump () pour devenir secrétaire à la santé et aux services sociaux, a remis en question la sécurité du fluorure et son utilisation dans les systèmes d'eau publique.

Les affaires de l'Illinois sont Gibson et al v Perrigo Co, Gurrola et al v Procter & Gamble Co, Harden et al v Colgate-Palmolive Co, et Gurrola et al v Chattem Inc, U.S. District Court, Northern District of Illinois, Nos. 25-00348, 25-00358, 25-00362 et 25-00366.

Les affaires californiennes sont Verbish et al v Colgate-Palmolive Co, U.S. District Court, Northern District of California, No. 25-00426; et Miller et al v Hello Products LLC, U.S. District Court, Southern District of California, No. 25-00071.