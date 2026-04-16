Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis s'orientent vers un accord provisoire en raison de divergences sur les travaux nucléaires, selon des sources iraniennes

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* L'Iran et les États-Unis font des progrès limités, mais des lacunes importantes subsistent dans le domaine nucléaire

* L'accent est mis sur un accord temporaire avant l'expiration de la trêve

* Compromis possible sur le stock d'uranium hautement enrichi

(Plus de détails, de commentaires et de contexte) par Parisa Hafezi, John Irish et Francois Murphy

Les négociateurs américains et iraniens ont revu à la baisse leurs ambitions d'un accord de paix global et cherchent plutôt un mémorandum temporaire pour éviter une reprise du conflit, ont déclaré à Reuters deux sources iraniennes .

Ce changement fait suite aux pourparlers non concluants du week-end dernier à Islamabad, où de profondes divergences sur le programme nucléaire iranien - notamment sur le sort de ses stocks d'uranium enrichi et sur la durée pendant laquelle Téhéran devrait interrompre ses travaux nucléaires - ont continué à menacer les progrès, malgré l'optimisme affiché par les responsables américains et les médiateurs pakistanais.

Un haut responsable iranien a déclaré que les deux parties avaient commencé à réduire certaines divergences, notamment en ce qui concerne la gestion du détroit d'Ormuz, une route vitale pour environ 20 % des besoins mondiaux en pétrole et en gaz, qui est fermée à la plupart des navires depuis des semaines.

L'Iran, qui est confronté à des sanctions américaines paralysantes depuis des années, souhaite que le mémorandum comprenne le déblocage par Washington de certains fonds iraniens, en échange de l'autorisation pour un plus grand nombre de navires de traverser le détroit, a déclaré le haut fonctionnaire, qui a demandé à ne pas être nommé en raison du caractère sensible de la question.

Une source informée par Téhéran a déclaré mercredi que l'Iran pourrait laisser les navires naviguer librement à travers le côté omanais du détroit d'Ormuz sans risque d'attaque, selon les propositions qu'il a faites lors des pourparlers avec les États-Unis , à condition qu'un accord durable soit conclu.

Mais plus de la moitié de la trêve de deux semaines s'est écoulée et des divergences plus profondes subsistent. Le haut fonctionnaire a déclaré qu'il s'agissait notamment de se mettre d'accord sur le sort du stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran (HEU), que les États-Unis veulent retirer, et sur la durée de l'arrêt des travaux nucléaires iraniens, notamment de l'enrichissement de l'uranium.

L'Iran exige depuis longtemps que Washington reconnaisse son droit à l'enrichissement de l'uranium, que Téhéran affirme ne rechercher qu'à des fins pacifiques, mais que les puissances occidentales et Israël considèrent comme destiné à la fabrication d'armes nucléaires.

Un diplomate occidental a déclaré que la question nucléaire "reste un obstacle majeur".

Si un mémorandum visant à mettre fin au conflit est conclu, les deux parties devraient disposer de 60 jours pour négocier un accord final, qui nécessiterait la participation d'experts et de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon les sources iraniennes.

Un précédent accord international limitant les activités nucléaires de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions a été signé en 2015, mais il a fallu près de deux ans pour le négocier. Le président Donald Trump a mis fin à cet accord en 2018.

Les sources iraniennes ont déclaré que les États-Unis exigent un arrêt des travaux d'enrichissement nucléaire de l'Iran pendant 20 ans, alors que l'Iran souhaite les limiter à trois ou cinq ans. Téhéran souhaite également un calendrier pour la levée des sanctions de l'ONU, des États-Unis et de l'UE.

Par le passé, l'Iran a également refusé la demande des États-Unis d'expédier la totalité de son stock d'uranium enrichi à 60 %, un niveau bien supérieur à ceux nécessaires à des fins civiles.

Toutefois, des sources iraniennes ont déclaré qu'il y avait des signes qu'un compromis pourrait émerger. L'une d'entre elles a déclaré que, si l'Iran n'était pas prêt à envoyer à l'étranger la totalité de son uranium hautement enrichi (HEU), une partie de celui-ci pourrait être envoyée à un pays tiers.

Il a ajouté qu'une partie de l'uranium hautement enrichi était nécessaire à des fins médicales et pour un réacteur de recherche à Téhéran qui fonctionne avec des quantités relativement faibles d'uranium enrichi à environ 20 %.

L'AIEA estime que l'Iran disposait de 440,9 kg d'uranium enrichi à 60 % lorsqu'Israël et les États-Unis ont lancé leurs premières attaques contre les installations nucléaires iraniennes en juin 2025. On ne sait pas exactement quelle quantité a survécu.

Rafael Grossi, chef de l'AIEA, a déclaré en mars que ce qui restait de ce stock était "principalement" stocké dans un complexe de tunnels à Ispahan, et que son agence pensait qu'un peu plus de 200 kg s'y trouvaient. Elle pense également qu'une partie se trouve dans le complexe nucléaire tentaculaire de Natanz, où l'Iran possédait deux usines d'enrichissement.

Un deuxième diplomate occidental a déclaré: "Les 440 kg d'uranium fortement enrichi restent préoccupants car ils permettent à l'Iran de disposer de ce que nous appelons des quantités suffisantes pour construire un certain nombre de bombes nucléaires assez rapidement, car la phase finale d'enrichissement est relativement rapide."