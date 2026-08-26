Les positions courtes sur le Nasdaq ont baissé de 2,7 % à la mi-août

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Les positions courtes sur le Nasdaq ont reculé de 2,7 % à la mi-août, a indiqué mardi la place boursière. Au 14 août, les positions courtes s'élevaient à environ 17.67 milliards d'actions, contre 18.15 milliards au 31 juillet.

Les investisseurs qui vendent des titres “à découvert” empruntent des actions puis les vendent, dans l'espoir que le cours baisse afin de pouvoir les racheter à un prix inférieur, les restituer au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également s’inscrire dans une stratégie de couverture.