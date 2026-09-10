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Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 2,4 % fin août
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 22:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 2,4 % fin août, a indiqué jeudi la Bourse.

Au 31 août, les positions courtes s'élevaient à environ 22,585 milliards d'actions, contre 22,048 milliards d'actions au 14 août.

Les investisseurs qui vendent des titres "à découvert" empruntent des actions puis les vendent, en pariant sur une baisse du cours afin de pouvoir les racheter à un prix inférieur, les restituer au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également s’inscrire dans une stratégie de couverture.

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