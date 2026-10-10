Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté d'environ 3% fin septembre

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Les positions courtes sur le Nasdaq ont augmenté de 2,99% fin septembre, a indiqué vendredi la place boursière.

Au 30 septembre, les positions courtes s'élevaient à environ 18,657 milliards d'actions, contre 18,117 milliards au 15 septembre.

Les investisseurs qui vendent des titres “à découvert” empruntent des actions puis les vendent, dans l'espoir que le cours baisse afin de pouvoir les racheter à un prix inférieur, les restituer au prêteur et empocher la différence.

La vente à découvert peut également s’inscrire dans une stratégie de couverture.