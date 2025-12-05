 Aller au contenu principal
Les plus grandes transactions technologiques de la dernière décennie
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'acquisition par Netflix de la division WBD)

Netflix NFLX.O a accepté vendredi de racheter la division TV, studios de cinéma et streaming de Warner Bros Discovery WBD.O pour 72 milliards de dollars, une opération qui donnerait au pionnier du streaming le contrôle de l'un des actifs les plus anciens et les plus prisés d'Hollywood.

Vous trouverez ci-dessous une liste des plus grandes transactions technologiques réalisées aux États-Unis au cours de la dernière décennie:

Fusions / Acquisitions

