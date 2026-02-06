 Aller au contenu principal
Les plus grandes offres publiques d'achat australiennes qui n'ont jamais abouti
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 04:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour après l'échec des négociations sur la fusion Rio Tinto-Glencore)

Les négociations de fusion entre Rio Tinto RIO.AX et Glencore GLEN.L ont échoué après que les deux parties n'aient pas réussi à surmonter leurs divergences sur l'évaluation, mettant fin à des mois de négociations sur un rapprochement qui aurait créé la plus grande société minière du monde avec une valeur de marché dépassant les 200 milliards de dollars.

Voici une liste de quelques-unes des plus grandes fusions et acquisitions ratées impliquant des entreprises australiennes au cours des trois dernières années.

RIOTINTO-GLENCORE

Les discussions de rachat entre Rio Tinto et Glencore ont pris fin après des mois de pourparlers, fermant la porte à une transaction qui aurait remodelé l'industrie minière mondiale.

Il s'agissait du troisième cycle de négociations sur un rapprochement potentiel, et du deuxième en un peu plus d'un an à n'aboutir à rien.

Les conditions proposées, y compris le maintien de la direction de Rio Tinto et la structure de l'actionnariat, ont été considérées comme sous-évaluant de manière significative la contribution de Glencore, a déclaré Glencore.

Rio Tinto a déclaré dans un communiqué séparé qu'il avait conclu qu'il n'était pas en mesure de parvenir à un accord susceptible d'apporter de la valeur à ses actionnaires.

Les entreprises n'ont pas révélé les conditions proposées et rejetées.

ADNOC-SANTOS

Un consortium dirigé par ADNOC d'Abu Dhabi a abandonné son offre de 18,7 milliards de dollars pour l'acquisition de l'entreprise australienne Santos, déclarant que les conditions commerciales n'avaient pas pu être acceptées.

XRG, l'unité d'ADNOC à l'étranger, a retiré son offre en déclarant qu'"une combinaison de facteurs, considérés collectivement, a eu un impact sur l'évaluation par le consortium de son offre indicative."

Santos a déclaré que le consortium refusait d'accepter un partage équitable des risques, notamment en assumant la responsabilité de l'obtention des autorisations réglementaires et en s'engageant à développer et à fournir du gaz domestique.

En juin, le consortium dirigé par XRG a proposé d'offrir 5,76 dollars par action, soit 8,89 dollars australiens à l'époque. Santos s'est échangée pour la dernière fois à 6,74 dollars australiens.

BHP-ANGLO AMERICAN

Le groupe australien BHP BHP.AX , le plus grand exploitant minier du monde, s'est retiré d'une offre de 49 milliards de dollars pour acquérir son rival Anglo American AAL.L en mai 2024, après avoir essuyé trois rebuffades.

La structure de l'offre de BHP, qui exigeait qu'Anglo dissocie ses activités de production de platine et de minerai de fer en Afrique du Sud, a été l'une des principales raisons de son échec.

L'offre de BHP valorisait Anglo à 29,34 livres par action. Anglo American s'est échangé pour la dernière fois à 25,18 livres.

WOODSIDE-SANTOS

L'entreprise australienne Woodside Energy WDS.AX et sa petite rivale Santos ont mis fin à leurs négociations au début de 2024 pour créer un éventuel géant mondial du pétrole et du gaz de 80 milliards de dollars australiens (53,15 milliards de dollars).

Selon certaines sources, les négociations ont échoué parce que les deux entreprises n'ont pas pu se mettre d'accord sur un niveau d'évaluation.

BROOKFIELD-ORIGIN ENERGY

L'offre publique d'achat de 10,6 milliards de dollars lancée conjointement par la société d'investissement canadienne Brookfield BAM.TO et MidOcean Energy pour Origin Energy

ORG.AX a échoué à la fin de l'année 2023, après que 69 % seulement des actionnaires du distributeur australien d'électricité ont voté en faveur de l'opération, soit moins que le seuil requis de 75 %.

Brookfield a proposé 9,53 dollars australiens par action. Origin s'est échangé pour la dernière fois à 12,41 dollars australiens.

ALBEMARLE-LIONTOWN RESOURCES

Le mineur américain Albemarle ALB.N a renoncé à une offre de rachat de 6,6 milliards de dollars australiens (4,39 milliards de dollars) pour le développeur de lithium australien Liontown Resources LTR.AX en 2023, en partie à cause de "complexités croissantes" autour de la transaction.

Albemarle a proposé d'offrir 3 dollars australiens par action. Liontown s'est échangée pour la dernière fois à 91 cents australiens par action.

KKR-RAMSAY HEALTH CARE

Un groupe dirigé par la société de capital-investissement KKR & Co KKR.N a retiré une offre de près de 13 milliards de dollars pour l'opérateur hospitalier australien Ramsay Health Care RHC.AX en 2022, après que les pourparlers se soient trouvés dans une impasse.

Ramsay a déclaré que le groupe KKR avait invoqué les faibles performances de l'entreprise pour décider de ne pas adoucir son offre.

Des sources ont déclaré à Reuters que KKR n'avait pas été en mesure d'accéder aux comptes de l'unité européenne de Ramsay, Ramsay Sante, afin de procéder à une vérification préalable.

KKR a proposé 88 dollars australiens par action. Ramsay s'est échangé pour la dernière fois à 32,95 dollars australiens.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALBEMARLE
158,545 USD NYSE -5,95%
ANGLO AMERICAN
3 461,000 GBX LSE -2,78%
BHP GRP
29,585 EUR Tradegate -3,79%
GLENCORE
472,925 GBX LSE -7,49%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
98,275 USD NYSE -6,15%
LIONTOWN
0,976 EUR Tradegate -7,00%
LIONTOWN
1,2500 USD OTCBB 0,00%
ORIGIN ENERGY
6,600 EUR Tradegate -1,49%
Pétrole Brent
67,90 USD Ice Europ +0,86%
Pétrole WTI
63,64 USD Ice Europ +0,98%
RAMSAY GENERALE
11,000 EUR Euronext Paris +0,92%
RAMSAY HEALTH CA
21,200 EUR Tradegate 0,00%
RIO TINTO
92,190 EUR Tradegate -1,84%
RIO TINTO
6 814,000 GBX LSE -2,73%
SANTOS
4,089 EUR Tradegate -1,02%
SANTOS
4,4500 USD OTCBB 0,00%
THE CARLYLE GRP
55,3900 USD NASDAQ -5,14%
WOODSIDE ENER
15,148 EUR Tradegate +0,22%
WOODSIDE ENER
16,3520 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

