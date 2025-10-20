Les plus grandes affaires de luxe de ces dernières années

En janvier 2017, le géant italien de la lunetterie Luxottica a fusionné avec le fabricant français de lentilles Essilor dans le cadre d'une opération de 46 milliards d'euros (49 milliards de dollars) , créant ainsi le plus grand groupe de lunetterie au monde. (Crédits: EssilorLuxottica médiathèque)

Le 20 octobre, Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci, a annoncé qu'il vendrait sa division beauté , construite autour de la marque de parfums haut de gamme Creed, au géant français des cosmétiques L'Oréal pour 4 milliards d'euros (4,67 milliards de dollars). Cette décision intervient deux ans seulement après que Kering a payé 3,5 milliards d'euros pour acquérir Creed dans le cadre d'une stratégie désormais révisée visant à se diversifier par rapport à la mode et à la maroquinerie, ses principaux moteurs de profit. Voici, par ordre de taille, dix des plus importantes acquisitions dans le secteur du luxe, en termes de valeur, au cours des dernières années:

FUSION ESSILORLUXOTTICA En janvier 2017, le géant italien de la lunetterie Luxottica a fusionné avec le fabricant français de lentilles Essilor dans le cadre d'une opération de 46 milliards d'euros (49 milliards de dollars) , créant ainsi le plus grand groupe de lunetterie au monde.

Acquisition de TIFFANY par LVMH En novembre 2019, le groupe français LVMH a conclu un accord définitif pour l'acquisition du géant américain de la joaillerie Tiffany & Co. dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à 16,2 milliards de dollars.

BERNARD ARNAULT, PROPRIÉTAIRE DE LVMH, REPREND CHRISTIAN DIOR En avril 2017, le milliardaire français et propriétaire de LVMH Bernard Arnault a consolidé son contrôle sur la société holding Christian Dior DIOR.PA par le biais d'une transaction de 12 milliards d'euros.

Dans le cadre d'une série d'accords complexes, LVMH a racheté la marque Christian Dior Couture à la holding Christian Dior pour 6,5 milliards d'euros, dette comprise.

JAB AUGMENTE SA PARTICIPATION DANS COTY En février 2019, JAB Holding a augmenté sa participation dans la société de produits de beauté Coty Inc. de 40 % à 60 %, dans le cadre d'une transaction évaluée à 11,65 dollars par action, pour un montant total d'environ 9,4 milliards de dollars.

NESTLÉ RÉDUIT SA PARTICIPATION DANS L'ORÉAL En février 2014, L'Oréal OREP.PA a racheté 8% de ses propres actions à la société suisse Nestlé NESN.S pour 6,5 milliards d'euros. En octobre 2025, le groupe suisse est le deuxième actionnaire de L'Oréal, avec une participation de 20,16%, selon les données du LSEG.

Acquisition de BULGARI par LVMH En mars 2011, le groupe français LVMH a racheté la marque italienne Bulgari pour 3,7 milliards d'euros.

ESTEE LAUDER ACQUIERT TOM FORD Estee Lauder EL.N a accepté d'acheter la marque de mode américaine Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars en novembre 2022, ajoutant ainsi une ligne de produits de beauté et de vêtements au portefeuille du propriétaire de la marque Clinique.

L'ORÉAL ACHÈTE AESOP L'Oréal a racheté à Natura & Co la marque de luxe australienne Aesop pour environ 2,5 milliards de dollars en avril 2023, renforçant ainsi sa présence dans les cosmétiques haut de gamme en vue d'une expansion internationale, notamment en Chine.

COACH ACHÈTE KATE SPADE Le fabricant de sacs à main Coach a racheté Kate Spade & Co pour 2,4 milliards de dollars en mai 2017 dans le but de exploiter la popularité des sacs et cabas excentriques de sa petite rivale auprès des millennials.

PRADA ACHÈTE VERSACE Prada 1913.F a conclu en avril 2025 un accord pour acheter son petit rival Versace à Capri Holdings CPRI.N dans le but d'unir deux des plus grands noms de la mode italienne. L'opération a une valeur d'entreprise de 1,375 milliard de dollars, a déclaré Prada.

