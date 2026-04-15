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Les plateformes de trading de détail progressent après la décision de la FINRA sur la limite du day-trading
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 16:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

15 avril - ** Les actions de certaines plates-formes de trading de détail bondissent, avec Robinhood HOOD.O en hausse de 7 % à 84,6 $ et Webull BULL.O en hausse de 8,2 % à 6,3 $ ** L'Autorité de régulation de l'industrie financière (La FINRA) a déclaré dans un dépôt réglementaire mardi qu'elle remplacerait les dispositions actuelles en matière de marge de day-trading par des normes modernes de marge intrajournalière

** Modifie les exigences actuelles en matière de marge de day-trading qui interdisent à un trader d'effectuer plus de quatre transactions intrajournalières sur une période de cinq jours si son compte sur marge a moins de 25 000 dollars d'actifs

** Les nouvelles normes de marge exigent désormais que les clients disposent de suffisamment de capitaux propres sur leur compte pour couvrir les risques qu'ils encourent à ce moment-là

** En supprimant les anciennes dispositions, la FINRA a déclaré que "davantage d'investisseurs de détail pourraient choisir de participer aux marchés et de poursuivre leurs stratégies de trading préférées"

** Les titres HOOD et BULL ont tous deux bondi de plus de 10 % mardi ** La plateforme de trading eToro Group ETOR.O a augmenté de 4,6% mercredi après avoir augmenté de 4,2% lors de la dernière session; Interactive Brokers IBKR.O a gagné 1,6% après avoir augmenté de 3,4% lors de la session précédente

Valeurs associées

ETORO GRP RG-A
38,0000 USD NASDAQ +2,90%
INTERACTIVE BR RG-A
79,3750 USD NASDAQ -0,40%
ROBINHOOD MARKETS
86,8500 USD NASDAQ -0,54%
WEBULL
6,4800 USD NASDAQ +0,15%
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