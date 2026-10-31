Les plateformes d'échange de cryptomonnaies appellent à prendre rapidement des mesures pour renforcer leurs systèmes de sécurité après le piratage de Binance

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* Le piratage sans précédent subi par Binance met en évidence l'urgence de renforcer la sécurité des cryptomonnaies, selon des dirigeants du secteur

* Les mesures prises par l'administration Trump pour intégrer les cryptomonnaies au système financier augmentent les enjeux en cas de piratages de grande envergure

* Les experts en sécurité soupçonnent que ce piratage repose sur des attaques d’ingénierie sociale et des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent

par Hannah Lang

Les plateformes d’échange de cryptomonnaies prennent des mesures rapides pour renforcer leurs défenses et appellent à un partage d’informations accru à l’échelle du secteur après qu’un piratage record de 6,3 milliards de dollars sur Binance a mis en évidence leur vulnérabilité, alors même qu’elles s’intègrent de plus en plus dans le système financier traditionnel.

Coinbase COIN.O a déclaré avoir apporté des modifications à ses systèmes de stockage hors ligne des clés de cryptomonnaies "par pure prudence", tandis que Kraken a indiqué surveiller les incidents survenus dans le secteur afin d’en tirer des enseignements applicables à ses propres défenses.

Mais le secteur devra agir de toute urgence, ont déclaré des analystes et des dirigeants du secteur, alors que les régulateurs du président Donald Trump encouragent une intégration plus poussée des actifs numériques dans le système financier, ce qui augmente les enjeux pour un secteur qui a déjà connu d’importants piratages .

"Pour que les cryptomonnaies atteignent leur plein potentiel, la question de la sécurité doit être traitée immédiatement", a déclaré Chris Perkins, responsable des cryptomonnaies chez Franklin Templeton.

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, a suspendu les retraits après l’attaque de jeudi — que les analystes ont imputée à la Corée du Nord — et a déclaré qu’elle utiliserait les fonds de l’entreprise pour couvrir les pertes.

Richard Teng, co-directeur général de Binance, a déclaré sur X que cette "attaque complexe" aurait pu débuter par la compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur logiciel, permettant ainsi aux pirates d’accéder aux systèmes utilisés pour traiter les retraits. La société a par la suite découvert d’autres failles, tandis qu’un logiciel conçu pour effacer les traces de l’attaque a entravé l’enquête.

Vendredi, les plateformes de cryptomonnaies concurrentes ont réagi rapidement pour renforcer leurs propres systèmes et rassurer leurs clients quant à la sécurité de leurs jetons.

"Des équipes dédiées chez Kraken recherchent chaque jour d’éventuelles vulnérabilités", a déclaré un porte-parole de Kraken.

Pourtant, alors même que le secteur était encore sous le choc du plus grand vol de cryptomonnaies de tous les temps, les dirigeants se sont dits convaincus que Binance disposait de ressources suffisantes pour couvrir les pertes et que ce piratage n’aurait pas de répercussions financières plus larges.

Le bitcoin a chuté de plus de 4% jeudi, tandis que l’ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a perdu plus de 5%, bien que les deux jetons aient regagné une partie de ce terrain vendredi.

"Nous pensons que le secteur dans son ensemble ne subira en réalité pas de pertes significatives, même si Binance va évidemment devoir faire face directement à cette faille", a déclaré Josh Riezman, directeur juridique et stratégique de la société de cryptomonnaies GSR.

La majeure partie du vol s’est déroulée en une vingtaine de minutes tard dans la soirée de jeudi et présentait des similitudes avec des attaques précédentes attribuées à la Corée du Nord, selon les sociétés américaines d’analyse de blockchains TRM Labs et Chainalysis.

La Corée du Nord nie systématiquement toute implication dans les vols de cryptomonnaies, et sa mission à Genève n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

LE PIRATAGE IMPLIQUE DE L’INGÉNIERIE SOCIALE ET DU BLANCHIMENT D’ARGENT

Bien que de nombreux aspects restent flous, l’ingénierie sociale, une tactique courante par laquelle les pirates incitent leurs victimes à révéler des informations sensibles ou à leur accorder l’accès à des systèmes, pourrait avoir été utilisée pour compromettre l’ordinateur portable, ont déclaré des experts en sécurité.

Harry Donnelly, directeur général de Circuit, une société spécialisée dans les infrastructures de gestion des risques liés aux cryptomonnaies, a déclaré que les entreprises prévoyaient de renforcer la formation de leurs employés afin de se prémunir contre les attaques par ingénierie sociale.

Lors de telles attaques, les pirates s’empressent de blanchir les fonds avant que la plateforme d’échange ne détecte la faille et que les émetteurs de tokens ne gèlent les actifs. L’émetteur de stablecoins Tether a déclaré avoir gelé près de 1,57 milliard de dollars liés à Binance, tandis que Circle a indiqué avoir gelé 800 millions de dollars. Le bitcoin et l’ether ne peuvent pas être gelés, car aucune entité unique ne contrôle ces cryptomonnaies.

Chainalysis a indiqué que les pirates semblaient utiliser des schémas de blanchiment sophistiqués qu’elle n’avait jamais observés auparavant.

Vendredi, certains dirigeants de plateformes d’échange de cryptomonnaies ont appelé le secteur à mettre au point un système coordonné de détection des piratages.

"Nous avons besoin d’un système d’alerte en temps réel qui permette aux acteurs du secteur de partager immédiatement des informations lorsqu’un piratage se produit, de coordonner une réponse rapide et de geler temporairement les fonds soupçonnés d’avoir été volés", a déclaré Star Xu, directeur général de la plateforme d’échange de cryptomonnaies OKX, dans un message publié sur X.

Riezman, de GSR, a ajouté que le piratage de Binance pourrait inciter le secteur à agir: "Alors que nous nous trouvons à un moment charnière entre la finance traditionnelle et les actifs numériques, je pense qu’il est évidemment important que nous continuions à nous améliorer, et je pense que cet événement, si tant est qu’il en soit un, servira de catalyseur à cet égard."