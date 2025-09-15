Les places américaines attendues dans le vert avant la décision de la Fed sur ses taux mercredi

(AOF) - En ordre dispersé vendredi, les indices américains sont attendus sur une note positive à l’ouverture. La Fed est particulièrement attendue cette semaine et devrait selon toute vraisemblance reprendre son cycle de baisse des taux, à l’issue de sa réunion mercredi prochain, après avoir observé un statu quo depuis le mois de décembre. En attendant les investisseurs vont devoir digérer le repli supérieur aux attentes de l’indice Empire State. Selon les futures sur indices, le Dow Jones et le Nasdaq Composite devraient débuter la journée sur des gains respectifs de 0,21 et 0,17 %.

Hier à Wall Street

Vendredi soir, les grands indices américains ont terminé en ordre dispersé après avoir battu plusieurs records au cours de la semaine. Le Dow Jones a perdu 0,59 %, à 45 834,22 points, le S&P 500 n’a reculé que de 0,05 %, à 6 584,29 points, alors que le Nasdaq Composite s’est adjugé 0,45 %, à 22 141,103 points. Au cours des jours précédents, les places new-yorkaises avaient été portées par la perspective de voir la Fed réduire ses taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion programmée cette semaine et procéder ensuite à deux autres baisses de taux cette année.

Les chiffres macroéconomiques

Aux États-Unis, l’indice manufacturier Empire State de la Fed de New York s’est contracté plus que prévu en septembre. Il est passé de 11,90 points, à -8,70, là où les analystes tablaient sur un recul autour de 4,30 points. À -8,70 points, il est à son plus bas niveau depuis le mois de juin.

Les valeurs à suivre

Corteva

L'entreprise Corteva envisagerait une scission afin de séparer ses activités Semences et Pesticides en deux entités distinctes, selon le Wall Street Journal. Le média américain, qui cite des sources proches du dossier, indique que le groupe pourrait prochainement communiquer sur ces intentions à condition que les négociations ne rencontrent aucun obstacle de dernière minute. La motivation de Corteva serait de protéger son activité Semences de " toute responsabilité future potentielle liée à ses produits phytosanitaires et désherbants, " indique le Wall Street Journal.

Nvidia

La Chine a jugé que Nvidia avait enfreint les lois anti-monopole après l'acquisition du fabricant d'équipements réseau Mellanox Technologies, a déclaré l'Administration d'État chargée de la réglementation du marché à l'issue d'une enquête préliminaire, rapporte la presse américaine, dont Bloomberg. L'autorité de régulation va donc poursuivre son enquête sur l'entreprise, dont l'action est attendue en repli de plus de 2% aux États-Unis.

Tesla

Elon Musk s'est renforcé au capital de Tesla en rachetant 2,568 millions d'actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. L'ensemble de ces achats réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier s'est effectué à un prix moyen par action de 389,285 dollars. Conséquence de cette annonce, l'action Tesla gagne 8% en pré-ouverture.