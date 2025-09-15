Kering signe un accord pour développer des lunettes Valentino

Le logo de la maison de mode Valentino

Kering a annoncé lundi avoir conclu un accord de licence pour développer des lunettes pour Valentino, quelques jours après que le groupe de luxe français a déclaré qu'il n'acquerrait pas la totalité de la maison de couture italienne.

L’accord donne à Kering le droit de développer et distribuer des lunettes de vue et de soleil sous la marque Valentino, renforçant ainsi les liens entre les deux sociétés.

Kering a déclaré la semaine dernière qu'il n'acquerrait pas les 70% restants de Valentino avant au moins 2028, repoussant son engagement auprès du fonds d'investissement qatari Mayhoola, pris dans le cadre d'un accord conclu en 2023.

Kering et Valentino ont indiqué que la première collection de lunettes issue de l’accord, qui prendra effet en janvier 2026, sera présentée lors du défilé Valentino à Paris le 5 octobre, et sera disponible en magasin et en ligne à partir de mars 2026.

A Paris, l'action Kering progressait de 4,7% à 252,7 euros vers 14h30 GMT.

(Reportage Mimosa Spencer, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)