Menace russe : la Suède augmente son budget défense de 2,45 milliards d'euros en 2026, évoquant "la période grave que nous traversons"

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à la Haye, le 25 juin 2025. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Ces investissements sont absolument essentiels dans la période grave que nous traversons", a déclaré le ministre de la Défense, Pal Jonson.

"La prochaine grande étape du réarmement de la défense suédoise", selon le Premier ministre Ulf Kristersson. Le gouvernement suédois a annoncé ce lundi 15 septembre qu'il allait augmenter le budget de la défense de 26,6 milliards de couronnes (2,45 milliards d'euros) l'année prochaine, ce qui portera les dépenses de défense à 2,8% du PIB.

En mars, le gouvernement avait annoncé qu'il augmenterait les dépenses de défense d'environ 300 milliards de couronnes (27,5 milliards d'euros) au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 3,5% du PIB d'ici 2030. La Suède est "en bonne voie pour faire de cet objectif une réalité", a déclaré le Premier ministre. En parallèle des effets de l'invasion russe en Ukraine, Donald Trump a appelé les membres européens de l'Otan à porter leurs dépenses à 5% du PIB.

"Ces investissements sont absolument essentiels dans la période grave que nous traversons", a déclaré le ministre de la Défense, Pal Jonson, ajoutant que la guerre en Ukraine était devenue "critique" pour la sécurité de la Suède. L'argent servira à acheter de l'artillerie, des véhicules pour l'armée, des navires pour la marine et davantage de systèmes de défense aérienne.

La Suède augmente ses dépenses militaires depuis l'annexion de la2014

Par ailleurs, Ulf Kristersson a indiqué disposer "d'informations" qui confirment que l'entrée de drones de fabrication russe dans l'espace aérien polonais la semaine dernière était intentionnelle. "Nous savons qu'il s'agissait de drones russes, nous savons que c'était intentionnel", a-t-il déclaré. "Il s'agit d'une grave escalade de la part de la Russie. Probablement pour tester les capacités de l'Otan", a ajouté le chef du gouvernement.

La semaine dernière, Donald Trump a affirmé que l'entrée de drones russes en Pologne avait pu se produire par "erreur", alors même que l'incident a alarmé l'Europe. La Suède a rompu deux siècles de non-alignement militaire pour rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Après la guerre froide, la Suède a considérablement réduit ses dépenses de défense en concentrant ses efforts militaires sur des missions internationales de maintien de la paix. Elle a fait marche arrière après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et a commencé à augmenter ses dépenses militaires. En 2017, la Suède a réintroduit le service militaire obligatoire, sept ans après l'avoir abandonné.