La valeur du jour à Wall Street Tesla engrange les bonnes nouvelles, le titre repasse dans le vert depuis le début de l’année

(AOF) - Tesla Motors (+ 6,05 %, à 419,905 dollars) se distingue à New York après plusieurs nouvelles positives. Elon Musk s’est renforcé au capital en procédant à l’acquisition de 2,568 millions d’actions, pour un total de 999,969 millions de dollars. Ces achats, réalisés par le directeur général du constructeur automobile le 9 septembre dernier, ont été effectués à un prix moyen de 389,285 dollars par action. Le fait qu’un dirigeant procède à des acquisitions de titres de la société pour laquelle il travaille est en général une marque de confiance.

En outre, selon l'agence de presse allemande DPA, Tesla Motors prévoit d'augmenter sa production dans son usine de Gruenheide en raison de fortes ventes. André Thierig, le directeur de l'usine, a déclaré à DPA : " nous avons actuellement de très bons chiffres de vente et nous avons donc revu à la hausse nos plans de production pour les troisième et quatrième trimestres ". Le marché semble donc se reprendre pour Tesla outre-Rhin. Pourtant, entre les mois de janvier et août 2025, les ventes du groupe présidé par Elon Musk ont affiché un recul de 56,1 % selon Kraftfahrt-Bundesamt, l'autorité fédérale allemande pour la circulation routière.

Une rémunération pharaonique pour créer de la valeur

Enfin, au début du mois, le conseil d'administration de Tesla a proposé à Elon Musk un programme visant à le fidéliser par une rémunération de 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. Cette dernière serait toutefois soumise à des objectifs opérationnels et produits ambitieux. Quelques jours après cette annonce, UBS indiquait que ce plan devrait être bien accueilli par les actionnaires et que ses bénéfices pourraient être considérables. Les analystes de la banque suisse ne se sont pas trompés, car depuis que les rumeurs de cette rémunération faramineuse sont apparues dans la presse, le titre Tesla a progressé de près de 17 %, sans compter la hausse du jour. UBS ajoute que la volonté du conseil d'administration illustre le vaste potentiel à long terme de Tesla et élimine le risque de voir Elon Musk s'en aller.

Au niveau boursier, le titre a fait les montagnes russes depuis le début de l'année. Il a d'abord perdu 45 % de sa valeur, en passant de 403,84 dollars le 31 décembre 2024 à 221,86 dollars le 8 avril 2025 (son plus bas annuel en clôture). À cette époque, le groupe pâtissait de l'implication d'Elon Musk en politique auprès de Donald Trump mais aussi de la concurrence féroce de plusieurs acteurs dans le secteur des véhicules électriques, notamment en Chine. Depuis le 8 avril 2025, l'action Tesla a repris 78,46 % (sans compter la hausse de ce lundi). Et, en ajoutant la progression du jour, il affiche une légère hausse depuis le début de l'année.

