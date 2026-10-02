Les pilotes de l'avion-cargo d'Amazon qui s'est écrasé n'étaient pas au courant des conditions de vent

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* Selon le NTSB, le contrôleur aérien a omis de communiquer les informations obligatoires sur le vent dans l'autorisation d'atterrissage

* Les données de l'enregistreur de vol montrent que le commandant de bord a envisagé d'interrompre l'atterrissage après le toucher des roues

* Les données indiquent que les aérofreins sont restés rentrés et que les inverseurs de poussée ne se sont pas déployés

par David Shepardson

Les pilotes d’un avion-cargo de la compagnie 21 Air, basée à Miami et opérant pour le compte d’Amazon.com, qui s’est écrasé à Miami le mois dernier causant la mort de cinq personnes, n’étaient pas informés des conditions de vent, a déclaré jeudi le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB).

Le rapport préliminaire du NTSB constitue le premier compte rendu détaillé de l’accident du 6 septembre et met en évidence une série de défaillances probables — allant d’une vitesse excessive et de systèmes de freinage inutilisés à l’absence d’informations sur le vent fournies par un contrôleur aérien — qui auraient pu conduire à l’un des accidents sur piste les plus meurtriers survenus aux États-Unis depuis des années.

Le vol cargo opéré par 21 Air pour le compte d’Amazon Air, le réseau logistique de fret d’Amazon, a dépassé la piste lors de son atterrissage à l’aéroport international de Miami et a percuté deux véhicules au sol. Amazon a depuis suspendu le recours à 21 Air.

Le NTSB a indiqué qu'un contrôleur aérien de la Federal Aviation Administration (FAA) avait donné l'autorisation d'atterrissage, mais n'avait pas fourni les informations sur le vent requises par la FAA.

Environ quatre minutes avant d’accorder l’autorisation d’atterrissage, alors qu’un autre vol lui demandait des informations sur le vent, le contrôleur avait indiqué que le vent soufflait de 190° à 19 nœuds, avec des rafales pouvant atteindre 22 nœuds. Le vol de 21 Air n’était pas sur la fréquence radio à ce moment-là, a précisé le NTSB.

La FAA n’a pas immédiatement réagi.

L’appareil était un Boeing 767-300 de BA.N , âgé de 32 ans, qui avait auparavant servi d’avion de ligne pour différentes compagnies aériennes de 1994 à 2015.

Le NTSB a indiqué que le commandant de bord de l’appareil exploité par 21 Air avait envisagé d’interrompre l’atterrissage après que l’avion eut touché le sol, en s’appuyant sur les données fournies par l’enregistreur de données de vol.

Le NTSB a précisé que le copilote avait averti le commandant de bord qu’ils volaient « trop vite » un peu plus d’une minute avant de toucher la piste qu’ils ont dépassée, et qu’il avait fait d’autres remarques concernant la vitesse excessive de l’avion.

Le NTSB a précisé que le commandant de bord n’avait pas accusé réception verbalement de toutes les remarques du copilote concernant la vitesse. Le NTSB a ajouté que les données montraient que les aérofreins étaient restés rentrés et que les inverseurs de poussée ne s’étaient pas déployés pendant l’atterrissage.

L’avion a touché le sol à environ 3 750 pieds (1 143 mètres) au-delà du début de la piste, à une vitesse sol de 160 nœuds (184 mph).

L'avion-cargo effectuait son troisième vol de la journée, en provenance de San Juan, à Porto Rico. Avant l'accident, il avait déjà effectué les liaisons Cincinnati-Miami puis Miami-San Juan.

Amazon a déclaré qu'elle restait déterminée à soutenir l'enquête en cours menée par le NTSB.

21 Air a déclaré que “son équipe de direction s’engage activement dans la gestion des risques opérationnels et dans la promotion d’une culture de responsabilité et d’amélioration continue”.

La compagnie a ajouté qu’elle examinait le rapport préliminaire du NTSB et qu’elle “prendra toutes les mesures appropriées pour améliorer sa sécurité sur la base des faits tels qu’ils seront établis”.