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Les Peugeot voient des signes positifs dans les résultats de Stellantis au S1
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 11:25
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Le directeur général de Peugeot Invest PEUG.PA , la holding d'investissement de la famille Peugeot, a déclaré jeudi que la performance de l'action Stellantis STLAM.MI était clairement décevante mais que les résultats du groupe au premier semestre avaient montré des signes positifs.

"Le plan présenté par (le directeur général) Antonio Filosa est relativement récent et je pense qu'il est important de donner du temps à l'entreprise", a dit Jean-Charles Douin au cours d'une téléconférence de presse consacrée aux résultats de Peugeot Invest au premier semestre. "Etant l'un des principaux actionnaires de Stellantis, nous soutenons pleinement et sommes pleinement alignés avec l'équipe de direction dans ses efforts."

L'action Stellantis a perdu 48% de sa valeur au premier semestre, pesant sur les résultats de Peugeot Invest, deuxième actionnaire du constructeur automobile avec près de 8% du capital selon des données LSEG.

"Il n'y a pas à ce stade de projet de faire un découplage" entre les actifs automobiles de Peugeot Invest et les autres investissements, a ajouté Jean-Charles Douin. "Stellantis, clairement, n'est pas un investissement ordinaire. Nous le traitons comme un investissement historique sur lequel nous continuons de nous concentrer et d'accompagner la reprise de l'activité."

(Reportage Gilles Guillaume, avec Makini Brice, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

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STELLANTIS
3,964 EUR MIL -4,31%
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