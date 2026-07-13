Les pétrolières surfent sur la hausse du baril, Plus500 maintient ses perspectives

Alors que la reprise des tensions au Moyen-Orient profite aux valeurs pétrolières, les compagnies aériennes redoutent à nouveau une flambée des prix du kérosène. De son côté, Plus500 déçoit les marchés : malgré des résultats en hausse, le groupe se contente de maintenir ses perspectives. Enfin, Kongsberg Gruppen souffre d'un changement de recommandation de la part de Morgan Stanley.

Actions en hausse

Hornbach Baumarkt ( 12%) : la filiale allemande de bricolage bondit après que l'assemblée générale de sa maison mère ait autorisé le rachat d'actions propres, ravivant les spéculations sur un retrait forcé de la cote alors que la Holding détient déjà 95,3% du capital.

Gjensidige Forsikring ( 4%) : le groupe norvégien d'assurance non-vie a publié des résultats du deuxième trimestre 2026 nettement supérieurs aux attentes, avec un bénéfice de 2,245 milliards de couronnes norvégiennes dépassant le consensus de 40%. Le résultat du service d'assurance, à 2,201 milliards de couronnes, excède les prévisions de 23%.

Total ( 2%) : la major française profite d'un rebond du baril de Brent aux environs de 79 dollars, alimenté par l'escalade militaire entre Washington et Téhéran qui perturbe le transit au détroit d'Ormuz. L'Agence internationale de l'énergie a simultanément révisé à la hausse ses perspectives de demande, jugeant la reprise "en cours" après un point bas en mai.

Harbour Energy ( 3%) : le producteur britannique d'hydrocarbures grimpe après avoir finalisé l'acquisition des actifs de Waldorf pour 163 millions de dollars, une transaction qui renforce son portefeuille en mer du Nord. L'opération, bouclée dès la clôture du vendredi 10 juillet, est saluée comme un signal de croissance externe disciplinée.

ENI ( 2%) : en plus de la hausse du cours du pétrole, le groupe italien profite de la recommandation de Jefferies. Le cabinet est positif et recommande le titre à l'achat, avec un objectif de cours fixé à 30 EUR.

Actions en baisse

Plus500 (-10%) : le spécialiste des plateformes de trading publie un chiffre d'affaires de 462,9 millions de dollars au premier semestre, niveau record sur cinq ans pour les revenus clients, mais maintient inchangées ses perspectives annuelles, une prudence qui déçoit les investisseurs ayant anticipé un relèvement des objectifs.

Kongsberg Gruppen (-8%) : le spécialiste norvégien de la défense pâtit d'une note de Morgan Stanley anticipant un ralentissement des prises de commandes au deuxième trimestre, qui tempère l'enthousiasme des investisseurs. La mise en garde de la banque américaine contraste avec la publication, le même matin, d'un bond des commandes trimestrielles tiré par le missile Joint Strike.

Lufthansa (-3%) : la fin du cessez-le -feu au Moyen Orient ravive les craintes sur la flambée des prix du kérosène. En parallèle, Fraport a revu à la baisse ses prévisions de trafic pour l'aéroport de Francfort, coeur de la compagnie aérienne.

Nokia (-2%) : le géant finlandais des équipements de réseau pâtit du changement de recommandation de Nordea. Le cabinet abaisse l'objectif de cours de Nokia à 14,8 euros (contre 15,7) et maintient tout de même sa recommandation à l'achat.