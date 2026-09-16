Les petits fabricants de téléphones et d'ordinateurs portables se préparent à faire face à plusieurs années de pénurie de mémoire

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* C'est l'attribution, et non le prix, qui détermine qui expédie

* Les petits fabricants redessinent leurs cartes et testent les puces pour détecter les contrefaçons

* Les hausses de prix sont modérées, mais la pénurie devrait perdurer jusqu’en 2027

* L’avantage d’échelle a disparu, selon Framework

par Nathan Vifflin et Emanuele Berro

Les fabricants indépendants de téléphones et d’ordinateurs portables repensent leurs produits, vérifient l’authenticité des puces qu’ils reçoivent et répercutent les coûts, alors qu’une pénurie de mémoire, qui devrait perdurer jusqu’en 2027, met sous pression le segment bas de gamme du marché des appareils.

C’est la disponibilité, et non le prix, qui constitue la contrainte principale, ont déclaré des dirigeants de trois entreprises.

« Si vous n’avez pas de quota, vous êtes de toute façon hors jeu », a déclaré Raymond van Eck, directeur général du fabricant néerlandais de téléphones réparables Fairphone.

Le directeur général du fabricant de mémoires SK Hynix

000660.KS a déclaré en juillet que 2027 serait « la pire année de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre », la demande dépassant les capacités de production au-delà de 2030.

Counterpoint Research avait prévu en juin que les livraisons de smartphones chuteraient de 13,9 % cette année pour s’établir à 1,08 milliard d’unités, soit la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée, car le coût des mémoires rend la fabrication des téléphones d’entrée de gamme non rentable.

LA REPRISE RALENTIT, MAIS LA PÉNURIE PERDURE

TrendForce s’attend à ce que les prix contractuels de la mémoire volatile conventionnelle (DRAM) augmentent de 13 à 18 % ce trimestre, contre 93 à 98 % au premier trimestre.

Jolla, un fabricant finlandais de téléphones mobiles fondé par d’anciens ingénieurs de Nokia, a déclaré que le prix combiné de ses composants de stockage et de DRAM avait atteint un pic fin mars et s’était stabilisé depuis, contredisant les prévisions du printemps qui tablaient sur un doublement d’ici l’automne.

« Nous en sommes bien sûr très heureux, pour le moment », a déclaré le directeur général Sami Pienimäki, qui ne s’attend pas à une normalisation de l’offre avant 2028.

L’ampleur de ce déséquilibre est apparue clairement à la fin de l’année dernière, a expliqué Nirav Patel, directeur général de Framework, fabricant américain d’ordinateurs portables réparables, ce qui a poussé « tout le monde à essayer de s’accaparer autant de stocks que possible, aussi vite que possible », ce qui a aggravé la pénurie.

N'ayant pas les moyens de constituer des stocks, Framework passe des commandes non annulables bien à l'avance sans connaître le prix définitif, les délais ni les volumes.

CONCEVOIR POUR LA PÉNURIE

Jolla a conçu deux variantes de carte mère afin de pouvoir remplacer l’ensemble par des puces individuelles. Framework a opté dès le départ pour une mémoire modulaire; les clients peuvent désormais installer de la mémoire récupérée sur d’anciennes machines.

Jolla soumet à des tests de résistance ("stress tests") les échantillons de chaque lot qu’elle reçoit, vérifiant que les puces sont neuves et non des pièces reconditionnées revendues comme neuves. Lorsque les prix flambent, explique Pienimäki, les vendeurs emboîtent le pas.

La mémoire peut représenter près de 60 % de la nomenclature des téléphones dont le prix avoisine les 400 dollars, a déclaré van Eck. Chaque entreprise répercute cette hausse différemment: Framework réajuste rapidement ses prix dès que les coûts augmentent, Jolla a ajouté une option payante de mise à niveau de la mémoire, et Fairphone n’a pas augmenté ses prix du tout.