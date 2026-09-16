 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les petits fabricants de téléphones et d'ordinateurs portables se préparent à faire face à plusieurs années de pénurie de mémoire
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* C'est l'attribution, et non le prix, qui détermine qui expédie

* Les petits fabricants redessinent leurs cartes et testent les puces pour détecter les contrefaçons

* Les hausses de prix sont modérées, mais la pénurie devrait perdurer jusqu’en 2027

* L’avantage d’échelle a disparu, selon Framework

par Nathan Vifflin et Emanuele Berro

Les fabricants indépendants de téléphones et d’ordinateurs portables repensent leurs produits, vérifient l’authenticité des puces qu’ils reçoivent et répercutent les coûts, alors qu’une pénurie de mémoire, qui devrait perdurer jusqu’en 2027, met sous pression le segment bas de gamme du marché des appareils.

C’est la disponibilité, et non le prix, qui constitue la contrainte principale, ont déclaré des dirigeants de trois entreprises.

« Si vous n’avez pas de quota, vous êtes de toute façon hors jeu », a déclaré Raymond van Eck, directeur général du fabricant néerlandais de téléphones réparables Fairphone.

Le directeur général du fabricant de mémoires SK Hynix

000660.KS a déclaré en juillet que 2027 serait « la pire année de l’histoire du secteur du point de vue de l’offre », la demande dépassant les capacités de production au-delà de 2030.

Counterpoint Research avait prévu en juin que les livraisons de smartphones chuteraient de 13,9 % cette année pour s’établir à 1,08 milliard d’unités, soit la plus forte baisse annuelle jamais enregistrée, car le coût des mémoires rend la fabrication des téléphones d’entrée de gamme non rentable.

LA REPRISE RALENTIT, MAIS LA PÉNURIE PERDURE

TrendForce s’attend à ce que les prix contractuels de la mémoire volatile conventionnelle (DRAM) augmentent de 13 à 18 % ce trimestre, contre 93 à 98 % au premier trimestre.

Jolla, un fabricant finlandais de téléphones mobiles fondé par d’anciens ingénieurs de Nokia, a déclaré que le prix combiné de ses composants de stockage et de DRAM avait atteint un pic fin mars et s’était stabilisé depuis, contredisant les prévisions du printemps qui tablaient sur un doublement d’ici l’automne.

« Nous en sommes bien sûr très heureux, pour le moment », a déclaré le directeur général Sami Pienimäki, qui ne s’attend pas à une normalisation de l’offre avant 2028.

L’ampleur de ce déséquilibre est apparue clairement à la fin de l’année dernière, a expliqué Nirav Patel, directeur général de Framework, fabricant américain d’ordinateurs portables réparables, ce qui a poussé « tout le monde à essayer de s’accaparer autant de stocks que possible, aussi vite que possible », ce qui a aggravé la pénurie.

N'ayant pas les moyens de constituer des stocks, Framework passe des commandes non annulables bien à l'avance sans connaître le prix définitif, les délais ni les volumes.

CONCEVOIR POUR LA PÉNURIE

Jolla a conçu deux variantes de carte mère afin de pouvoir remplacer l’ensemble par des puces individuelles. Framework a opté dès le départ pour une mémoire modulaire; les clients peuvent désormais installer de la mémoire récupérée sur d’anciennes machines.

Jolla soumet à des tests de résistance ("stress tests") les échantillons de chaque lot qu’elle reçoit, vérifiant que les puces sont neuves et non des pièces reconditionnées revendues comme neuves. Lorsque les prix flambent, explique Pienimäki, les vendeurs emboîtent le pas.

La mémoire peut représenter près de 60 % de la nomenclature des téléphones dont le prix avoisine les 400 dollars, a déclaré van Eck. Chaque entreprise répercute cette hausse différemment: Framework réajuste rapidement ses prix dès que les coûts augmentent, Jolla a ajouté une option payante de mise à niveau de la mémoire, et Fairphone n’a pas augmenté ses prix du tout.

Valeurs associées

APPLE
331,3400 USD NASDAQ -0,52%
MICRON TECHNOLOGY
927,6000 USD NASDAQ +0,39%
NOKIA
8,686 EUR XETRA 0,00%
NOKIA
4,679 CHF Swiss EBS Stocks -14,24%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SANDISK
1 530,8950 USD NASDAQ -1,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ALEJANDRO PAGNI )
    L'Argentine prévoit une croissance de 4% et une inflation de 18% en 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2026 08:18 

    Le gouvernement argentin du président Javier Milei prévoit une croissance de 4% du produit intérieur brut (PIB) et une inflation de 18% pour 2027, selon le projet de budget dévoilé mardi. Ces projections sont plus optimistes que celles de la Banque mondiale, qui ... Lire la suite

  • Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella à Bogota le 12 août 2026. ( AFP / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA )
    Colombie : le président limoge le directeur des statistiques
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.09.2026 08:17 

    Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella a limogé le directeur de l'agence nationale de la statistique après que ce dernier a minimisé les incohérences dans les indicateurs datant de l'administration précédente de gauche. Abelardo de la Espriella ... Lire la suite

  • Le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 29 juillet 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Taux d'intérêt américains: rare tension autour de la décision de la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2026 08:09 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever mercredi ses taux d'intérêt pour calmer l'inflation, une mesure attendue par les marchés financiers mais combattue par le président Donald Trump. L'annonce tombera à 18H00 GMT. Le nouveau patron de la banque ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.09.2026 08:04 

    * L'ORÉAL OREP.PA - Le groupe de cosmétiques est devenu mardi la première société française en termes de valorisation boursière, dépassant le géant LVMH LVMH.PA , alors que le secteur du luxe haut de gamme reste sous pression après des années de ralentissement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,14 -0,31%
2CRSI
26,6 0,00%
CAC 40
8 090,28 0,00%
Or
4 325,86 +0,74%
TOTALENERGIES
80,49 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank