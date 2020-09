Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les petites valeurs sortent la tête de l'eau, selon Amiral Gestion Reuters • 29/09/2020 à 09:45









(Crédits photo : Unsplash - Franck Busch ) * L'indice CAC Small recule moins que le CAC 40 en 2020 * Un renversement de tendance amorcé depuis octobre dernier-gérant * Une rotation vers la "value" jouerait en faveur des "small caps" par Patrick Vignal PARIS, 29 septembre (Reuters) - Les petites valeurs ("small caps") françaises font mieux que les grandes depuis de début de l'année et Raphaël Moreau, gérant de fonds chez Amiral Gestion, veut y voir un renversement de tendance pour ce segment, à la traîne ces deux dernières années. L'indice CAC Small .CACMS affiche ainsi un repli d'un peu plus de 14% depuis début 2020 contre une baisse de près de 19% pour le CAC 40, soit une surperformance légère mais remarquable lorsque l'on sait que les petites valeurs ont la réputation de souffrir particulièrement en période de violentes turbulences, souligne Raphaël Moreau. "Même au plus bas de la crise, le CAC Small ne sous-performait pas, avec une performance quasi identique à celle du CAC 40 à ce moment-là", dit-il à Reuters. "Cela montre bien que le marché n'était pas positionné sur les 'small caps'. ll les avait déjà désertées depuis un certain temps avec, depuis 2018, des retraits réguliers, ce qui a fait que lorsque les marchés ont fortement corrigé, il n'y a pas eu de mouvements de sortie violents." Pour mémoire, l'indice CAC Small a progressé de 15,24% l'an dernier après avoir reculé de 26,8% l'année précédente, alors que le CAC 40 gagnait 26,37% en 2019 après un recul de 10,95% en 2018. Raphaël Moreau, qui connaît la tendance des petites valeurs à surperformer sur le long terme, ne doutait pas d'un rebond, initié selon lui à l'automne dernier. "On voit une inflexion, qui a commencé le 25 octobre 2019 pour être précis. Depuis cette période, le CAC Small surperforme le CAC 40 d'environ huit points", dit-il. "J'ai envie de dire que l'inversion vient de commencer et que l'on est sorti de la plus longue période de sous-performance pour les 'small caps' depuis la création de l'indice CAC Small il y a plus de 20 ans." La dynamique est d'autant plus positive que le mouvement de décollecte sur les "small caps" semble lui aussi s'inverser avec de petits flux entrants et que les offres publiques d'achat se multiplient sur les acteurs de ce segment, sans oublier les incitations fiscales destinées à rendre cette classe d'actifs plus attractive, qui commencent à porter leurs fruits, poursuit le gérant. UNE DÉCOTE IMPORTANTE "On sait en outre que les "small caps" surperforment normalement en cas d'accélération et là, nous devrions avoir une accélération économique puisque l'économie est au fond du trou", ajoute-t-il. Un autre mouvement susceptible, selon lui, de porter les valeurs de taille modeste est la rotation sectorielle qui paraît s'amorcer en leur faveur. "Les valorisations sont élevées dans l'ensemble, en particulier sur les titres des entreprises à la croissance spectaculaire, mais il y a tout un pan du marché, généralement la 'value', qui n'a pas le même statut avec des sociétés, notamment les cycliques qui traitent sur des niveaux de valorisation très faibles. Les small caps en font partie, avec une décote importante par rapport aux 'larges caps'", dit-il. Comme les grandes, les petites valeurs ont connu des fortunes diverses pendant la dislocation des marchés, souligne le gérant. "Quand on regarde le portefeuille, on a environ un quart des valeurs qui tirent bien leur épingle du jeu dans la crise, la moitié qui sont impactées sans que cela soit dramatique et un quart qui souffrent", dit-il. Des sociétés comme Voyageurs du Monde ALVDM.PA ou Sixt SIXG.DE font partie de cette dernière catégorie mais possèdent des atouts pour rebondir, la première pouvant bénéficiant d'un possible regain d'intérêt pour les voyages haut de gamme et la seconde de la situation catastrophique de concurrents moins souples tels Europcar EUCAR.PA et Hertz HTZ.N , détaille-t-il. "Il y aussi des titres d'entreprises qui souffrent mais présentent un potentiel de rebond et que l'on a achetés comme l'italien Marr MARR.MI , qui livre des produits alimentaires pour la restauration et l'hôtellerie", ajoute-t-il. "Ils sont agiles, modernes et gagnent des parts de marché." Raphaël Moreau cite enfin l'exemple, dans la catégorie des gagnants de la crise, de deux acteurs allemands du commerce de meubles en ligne, Westwing WRW.DE et Home24 H24.DE , qui paraissaient bien mal en point lorsque le confinement est venu faire exploser leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur performance en Bourse. "Cette crise a tout changé pour eux", dit-il. (édité par Blandine Hénault)

