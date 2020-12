Les petites sociétés de gestion françaises progressent peu en matière d'ESG

(NEWSManagers.com) - " Pas d' amélioration sensible entre 2019 et 2020" . C'est le constat frappant que fait Ethifinance sur l' intégration des critères ESG chez les sociétés de gestion (SGP) françaises de taille intermédiaire et de petite taille, alors que la pression s'accroît, tant du côté des institutionnels que des particuliers.

Le consultant extra-financier vient de publier son troisième baromètre " Orientation IR" , qui mesure la maturité des pratiques d' investissement responsable (IR) et la prise en compte des critères ESG chez les sociétés hexagonales de moins de 5 milliards d'euros d'encours sous gestion. L'étude a été réalisée à partir des informations publiées par les sociétés sur leur site internet, ce qui a limité l'échantillon à 203 firmes, alors qu'il existe 227 sociétés disposant de moins de 5 milliards d'encours. Les éléments pris en compte sont la formulation et la structuration d' une démarche ESG (chartes, objectifs d'investissements...), l'inscription de la démarche ESG dans une dynamique collective (PRI...), le développement de la démarche ESG (gamme ISR, labellisation, reportings ESG...), et la publicisation de la démarche ESG.

" Le niveau de maturité de l' échantillon reste certes faible, mais il a continué de progresser en 2020 : 62% des SGP de l' échantillon ont un niveau faible ou limité alors qu' on en dénombrait 68% en 2019 et 80% en 2018" , notent les auteurs. A l'inverse, l'étude classe 8% des sociétés comme " Leaders" , soit un petit point de plus qu'en 2019. " On peut en conclure que le nombre de pure players évolue peu et qu' il s' agit là d' un segment particulier, pour lequel l' ISR est un style de gestion à part entière" , estime Ethifinance.

L'étude remarque notamment que l'application d' exclusions normatives ou sectorielles " est une des pratiques ESG les plus répandues" , puisqu'un tiers de l'échantillon le pratique. De même, 32% (+10 points) ont rédigé une charte ESG, et 26% (+7 points) sont signataires des PRI. A l'inverse, la publication de rapports ESG " demeure une pratique marginale dans l' échantillon" .

Par ailleurs, l'étude note que 27% de l'échantillon détient un fonds ISR généraliste, thématique ou bien d'impact. " Les types de fonds ESG les plus fréquents sont les fonds ISR généralistes, avec 14 SGP supplémentaires en 2020 qui possèdent un tel fonds, puis viennent les fonds thématiques (+5 SGP) et enfin les fonds " impact" (+4 SGP)" , précisent les auteurs. Le nombre de sociétés faisant labelliser des fonds a également augmenté, à 10% (+4 points). " Le label le plus répandu est le Label ISR gouvernemental" , souligne Ethifinance.