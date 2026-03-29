Les perturbations dans le secteur du GNL en Australie se poursuivent après la tempête Narelle, des milliers de personnes sont privées d'électricité

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(Ajout du commentaire de Woodside aux paragraphes 5-6)

La production de gaz naturel liquéfié en Australie est restée perturbée et des milliers de personnes étaient privées d'électricité dans les régions reculées du nord-ouest du pays dimanche, plus d'une semaine après le passage de la tempête Narelle.

L'impact de Narelle, rétrogradé de cyclone tropical samedi, sur les usines de GNL gérées par Chevron CVX.N et Woodside

WPL.AX a exacerbé la pénurie mondiale d'approvisionnement en GNL causée par la guerre en Iran qui dure depuis un mois.

L'Australie est devenue le deuxième exportateur mondial de GNL lorsque le Qatar a interrompu sa production à la suite des dégâts causés par les grèves iraniennes.

Narelle a touché terre sous la forme d'un cyclone tropical violent dans l'État du Queensland le 20 mars et a traversé le Territoire du Nord avant d'atteindre l'Australie occidentale.La tempête a touché la ville d'Exmouth, en Australie occidentale, le 27 mars, et également la ville de Karratha.

Woodside Australia a déclaré dimanche que Narelle continuait d'interrompre la production à l'usine de gaz de Karratha, l'installation de traitement à terre du projet North West Shelf.

"Nous avons commencé à remobiliser notre main-d'œuvre vers certaines de nos installations offshore et les inspections permettront de déterminer les processus et le calendrier de démarrage", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué, ajoutant que "la production du projet North West Shelf reprendra dès qu'il sera possible de le faire en toute sécurité"

La productionn'a pas été affectée dans les installations de Macedon et de Pluto, a ajouté le porte-parole.

Chevron n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire dimanche. Samedi, elle a déclaré qu'elle s'efforçait de rétablir la production dans ses installations gazières de Gorgon et de Wheatstone à la suite d'arrêts de production dus à Narelle.

Gorgon est la plus grande installation d'exportation de GNL d'Australie, produisant 15,6 millions de tonnes métriques par an avec trois trains de traitement, tandis que Wheatstone a deux trains produisant 8,9 millions de tonnes.

L'électricité est restée coupée samedi en fin de journée à Exmouth, une ville de 2 800 habitants située à quelque 1 100 km (700 miles) au nord de Perth, la capitale de l'État d'Australie-Occidentale, a indiqué le département des services d'incendie et d'urgence.

L'entreprise publique Horizon Power a déclaré que des équipes supplémentaires étaient en route pour Exmouth "afin d'aider les équipes locales à rétablir le courant dans les propriétés touchées dès que cela sera possible".

Exmouth, porte d'entrée du récif de Ningaloo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi d'importants dégâts dans le cyclone, mais personne n'a été blessé, a rapporté l'Australian Broadcasting Corp.