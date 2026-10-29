Les pertes de Volkswagen se sont creusées plus que prévu au troisième trimestre, ce qui accentue les enjeux liés à la restructuration

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* La perte d'exploitation s'aggrave, passant de 1,3 milliard d'euros l'année précédente à 5,9 milliards d'euros

* Le chiffre d'affaires recule plus que prévu, à 75,3 milliards d'euros

* Le directeur général prévoit 100 000 suppressions d'emplois et la fermeture de jusqu'à quatre usines en Allemagne

(Ajoute des informations contextuelles sur la restructuration, les perspectives et des graphiques)

par Rachel More

Volkswagen VOWG_p.DE a vu ses pertes s’aggraver au troisième trimestre, signe d’une crise qui s’intensifie chez le deuxième constructeur automobile mondial, confronté à des défis majeurs sur ses principaux marchés alors qu’il entame une restructuration de grande envergure.

Le premier constructeur automobile européen a annoncé une perte d'exploitation de 5,9 milliards d'euros (6,59 milliards de dollars) au cours de cette période de trois mois. Les analystes de Visible Alpha avaient prévu une perte de 2,6 milliards d'euros, après une perte de 1,3 milliard d'euros l'année précédente.

“Les résultats des neuf premiers mois montrent clairement une chose: nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Nous devons agir rapidement et avec détermination,” a déclaré Arno Antlitz, directeur financier, dans une déclaration vidéo.

Le chiffre d’affaires a également reculé de 6% au troisième trimestre, soit une baisse plus forte que prévu, pour s’établir à 75,3 milliards d’euros.

Ces résultats soulignent la pression qui pèse sur Volkswagen pour qu’elle repense son modèle économique face à une concurrence acharnée en Chine, à des coûts annuels des droits de douane se chiffrant en milliards et à une montée en puissance coûteuse des véhicules électriques en Europe, où ses concurrents chinois gagnent également du terrain.

Le directeur général Oliver Blume prévoit 100 000 suppressions d’emplois dans l’ensemble du groupe, qui comprend les marques Audi et Porsche P911_p.DE . Jusqu’à quatre usines en Allemagne risquent la fermeture dans le cadre de son plan, qui s’est heurté à une vive opposition de la part des syndicats et pourrait entraîner des grèves dès le début de l’année prochaine.

Le mois dernier, Volkswagen a annoncé 10 milliards d’euros de coûts exceptionnels, principalement liés à des problèmes chez Porsche, tout en revoyant à la baisse ses prévisions de marge bénéficiaire pour 2026 à un maximum de 1%.

(1 dollar = 0,8959 euro)