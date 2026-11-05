Les pertes de la division aérostructures de l'Italien Leonardo s'atténuent alors que les discussions sur la coentreprise se poursuivent

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Le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI a déclaré que son activité d’aérostructures, en difficulté, montrait des signes d’amélioration, alors que la société continue de mener à bien un partenariat prévu de longue date pour cette division.

Le directeur financier, Giuseppe Aurilio, a déclaré jeudi aux analystes que les pertes de cette division étaient en baisse et que la montée en puissance du programme Boeing B787 avait rendu la situation «beaucoup plus gérable et moins douloureuse».

Parallèlement, Leonardo poursuit activement les négociations en vue de la création d’une coentreprise pour cette division – qui fournit des composants à Boeing BA.N et à Airbus AIR.PA – malgré des retards liés à des facteurs géopolitiques, a ajouté M. Aurilio.

Le conglomérat contrôlé par l’État est en pourparlers depuis plus d’un an avec un partenaire – dont l’identité n’a pas été révélée mais qui a été identifié par les médias comme étant le fonds souverain saoudien.

M. Aurilio a déclaré que Leonardo progressait dans l’élaboration d’un plan autonome pour les aérostructures et qu’il ferait le point sur ce sujet dans le cadre de sa nouvelle stratégie industrielle, attendue en mars.

« La stratégie ne change pas, (et consiste à) rendre les aérostructures durables, en élargissant sa base de clients, que ce soit avec ou sans ce partenariat », a déclaré le dirigeant.