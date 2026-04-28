Les pertes de JetBlue Airways s'aggravent, les coûts élevés du carburant freinant la reprise des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JetBlue Airways JBLU.O a annoncé mardi une perte plus importante au premier trimestre, la flambée des coûts du kérosène, alimentée par la guerre en Iran, ayant pesé sur ses marges et menaçant de compromettre les efforts de redressement de la compagnie aérienne.

La compagnie aérienne basée à New York a annoncé une perte nette de 319 millions de dollars (XX millions d'euros), soit 86 cents par action, contre 208 millions de dollars (XX millions d'euros), soit 59 cents par action, un an plus tôt.