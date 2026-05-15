 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les pertes de Devyani International, l'exploitant de KFC en Inde, se réduisent grâce à la croissance des ventes à périmètre constant
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 10:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et l'évolution du cours de l'action à partir du paragraphe 3)

Devyani International DEVY.NS , l'exploitant des restaurants KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé vendredi une perte trimestrielle en baisse, la forte croissance des ventes à périmètre constant des restaurants KFC et la hausse du chiffre d'affaires ayant contribué à compenser l'augmentation des coûts.

La société, franchisée de l'entreprise américaine Yum Brands

YUM.N , a déclaré une perte nette consolidée de 100,4 millions de roupies (1,05 million de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 147,4 millions de roupies il y a un an.

Ces résultats interviennent à un moment où le secteur indien de la restauration rapide (QSR) est confronté à une faible demande urbaine, ce qui pousse les chaînes à miser sur des remises, des promotions et des menus à prix avantageux pour attirer la clientèle. La société, dont le siège social est situé à Gurugram, a déclaré que les offres à prix attractifs et les campagnes d'engagement client avaient contribué à soutenir les ventes chez KFC, tandis que les perturbations liées à la récentepénuriede gaz de cuisinedueau conflit au Moyen-Orient n'avaient eu qu'un impact minime sur les opérations.

La société de courtage Elara Capital a déclaré en début de semaine qu'une reprise durable de la demande en restauration sur place pourrait considérablement stimuler les bénéfices des opérateurs de restauration rapide, y compris Devyani International.

Devyani a ouvert 217 nouveaux restaurants nets au cours de l'exercice financier, portant le nombre total de ses établissements à 2 256 à la fin du mois de mars.

La société a déclaré que, bien que « les facteurs externes et saisonniers restent incertains », elle était optimiste quant à l'évolution de la demande au cours de l'année.

Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 18,5 % pour atteindre 14,37 milliards de roupies au cours du trimestre considéré.

Les actions de la société, qui avaient chuté de 1,9 % avant la publication des résultats, ont réduit leurs pertes et ont finalement clôturé en hausse de 0,13 %.

KFC India a enregistré une croissance de 4,9 % de ses ventes à périmètre constant au cours du trimestre, sa meilleure performance en 14 trimestres, a indiqué la société. Le chiffre d'affaires de la marque a augmenté de 14,6 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires de Pizza Hut India a toutefois reculé de 3,5 % en glissement annuel au cours du trimestre, soulignant la pression persistante sur les dépenses discrétionnaires dans le secteur de la restauration rapide.

(1 $ = 95,8800 roupies indiennes)

Valeurs associées

YUM BRANDS
150,620 USD NYSE +0,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank