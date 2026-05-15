Les pertes de Devyani International, l'exploitant de KFC en Inde, se réduisent grâce à la croissance des ventes à périmètre constant

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Devyani International DEVY.NS , l'exploitant des restaurants KFC et Pizza Hut en Inde, a annoncé vendredi une perte trimestrielle en baisse, la forte croissance des ventes à périmètre constant des restaurants KFC et la hausse du chiffre d'affaires ayant contribué à compenser l'augmentation des coûts.

La société, franchisée de l'entreprise américaine Yum Brands

YUM.N , a déclaré une perte nette consolidée de 100,4 millions de roupies (1,05 million de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, contre une perte de 147,4 millions de roupies il y a un an.

Ces résultats interviennent à un moment où le secteur indien de la restauration rapide (QSR) est confronté à une faible demande urbaine, ce qui pousse les chaînes à miser sur des remises, des promotions et des menus à prix avantageux pour attirer la clientèle. La société, dont le siège social est situé à Gurugram, a déclaré que les offres à prix attractifs et les campagnes d'engagement client avaient contribué à soutenir les ventes chez KFC, tandis que les perturbations liées à la récentepénuriede gaz de cuisinedueau conflit au Moyen-Orient n'avaient eu qu'un impact minime sur les opérations.

La société de courtage Elara Capital a déclaré en début de semaine qu'une reprise durable de la demande en restauration sur place pourrait considérablement stimuler les bénéfices des opérateurs de restauration rapide, y compris Devyani International.

Devyani a ouvert 217 nouveaux restaurants nets au cours de l'exercice financier, portant le nombre total de ses établissements à 2 256 à la fin du mois de mars.

La société a déclaré que, bien que « les facteurs externes et saisonniers restent incertains », elle était optimiste quant à l'évolution de la demande au cours de l'année.

Le chiffre d'affaires d'exploitation a augmenté de 18,5 % pour atteindre 14,37 milliards de roupies au cours du trimestre considéré.

Les actions de la société, qui avaient chuté de 1,9 % avant la publication des résultats, ont réduit leurs pertes et ont finalement clôturé en hausse de 0,13 %.

KFC India a enregistré une croissance de 4,9 % de ses ventes à périmètre constant au cours du trimestre, sa meilleure performance en 14 trimestres, a indiqué la société. Le chiffre d'affaires de la marque a augmenté de 14,6 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires de Pizza Hut India a toutefois reculé de 3,5 % en glissement annuel au cours du trimestre, soulignant la pression persistante sur les dépenses discrétionnaires dans le secteur de la restauration rapide.

(1 $ = 95,8800 roupies indiennes)