Les pertes assurées dues à l'ouragan Melissa sont estimées jusqu'à 4,2 milliards de dollars, selon Verisk
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pertes assurées liées à l'ouragan Melissa qui a frappé la Jamaïque devraient se situer entre 2,2 et 4,2 milliards de dollars, selon les estimations de la société d'analyse de données Verisk VRSK.O .

L'ouragan de catégorie 5 a touché terre la semaine dernière dans le sud-ouest de la Jamaïque. Il s'agit de la tempête la plus violente à frapper directement les côtes de ce pays des Caraïbes et du premier ouragan majeur depuis 1988.

L'unité Extreme Event Solutions de Verisk a déclaré que la plupart des pertes modélisées étaient dues aux dommages causés par le vent, les inondations dues aux fortes pluies y ayant également contribué. Montego Bay, un site touristique populaire, a également subi des dommages importants.

Les conditions météorologiques extrêmes, intensifiées par le changement climatique, mettent le secteur de l'assurance face à des coûts croissants dus à des catastrophes naturelles fréquentes et graves. L'augmentation des sinistres a pesé sur les résultats des souscriptions et contraint les assureurs à réévaluer leurs modèles de risque et leurs stratégies de tarification.

Verisk, dont le siège se trouve dans le New Jersey, s'adresse principalement aux assureurs de biens et de risques divers, en leur fournissant des modèles de catastrophes et des analyses prédictives pour les aider dans l'évaluation des risques et la tarification des polices d'assurance.

Environnement

Valeurs associées

VERISK ANALYTICS
218,7600 USD NASDAQ 0,00%
