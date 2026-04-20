Les perspectives économiques mondiales du FMI révèlent de la résilience et des fragilités

AMUNDI

Prudence de la part des petites entreprises américaines, la reprise industrielle de la zone euro reste faible, des données mitigées du PIB chinois… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les dernières prévisions du FMI soulignent que l'économie mondiale continue de croître, mais dans un environnement plus fragile. Alors que la croissance montrait des signes d'amélioration avant le récent conflit au Moyen-Orient, la hausse des prix de l'énergie et l'incertitude croissante freinent désormais cette dynamique.

Pour les investisseurs, le risque ne se limite plus à un simple ralentissement de la croissance, mais que des prix de l'énergie plus chers maintiennent l'inflation à un niveau élevé pendant plus longtemps et accentuent la volatilité des marchés. Les principaux thèmes à surveiller sont donc la trajectoire des prix du pétrole et du gaz et la durée pendant laquelle ils resteront élevés. Il faudra également rester vigilant face à un éventuel rebond de l'inflation et si les banques centrales sont contraintes de maintenir une approche prudente plus longtemps.

Dans l'ensemble, ce contexte confirme notre conviction selon laquelle les alliances traditionnelles évoluent, les chaînes d'approvisionnement se reconfigurent et que la croissance diverge entre les zones géographiques. Cette combinaison n'est pas sans effet sur les marchés et appelle à davantage de sélectivité.

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