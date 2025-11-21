Les perspectives des marchés financiers encore floues dans l’attente des catalyseurs macro

CoinShares

Au cours des quatre dernières semaines, nous avons observé des ventes significatives de la part des portefeuilles détenteurs de 100 000 bitcoin s et plus, lesquels ont cédé l'équivalent d'environ 5,98 milliards de dollars. Ce mouvement se reflète également dans les flux des ETN, où les sorties ont atteint près de 5 milliards de dollars sur la même période. Fait intéressant, un autre groupe de portefeuilles de poids — ceux détenant entre 10 000 et 100 000 bitcoins — s'est montré acheteur net, ajoutant environ 3,1 milliards de dollars de positions.

Certains comparent cette phase à une forme “d'introduction en bourse” pour Bitcoin, où une partie des investisseurs précoces transfère son offre à une nouvelle génération. Cela s'inscrit également dans la logique narrée du cycle quadriennal, qui, malgré un faible recul statistique — seulement quatre occurrences — tend à devenir auto-réalisateur. À ce stade, rien n'indique que la vague de ventes des plus gros détenteurs soit terminée.

La Fed toujours divisée

L'amélioration de la situation dépend désormais largement des données macroéconomiques. Ces dernières semaines, nous avons souligné notre anticipation d'une baisse des taux par la Fed en décembre, et notre scénario reste inchangé. Les minutes du FOMC publiées cette semaine montrent que les responsables monétaires restent profondément divisés quant à une nouvelle baisse en décembre. Certains la soutiennent, d'autres prônent la prudence, et quelques-uns souhaitent maintenir les taux inchangés. Ils insistent également sur le fait que l'inflation demeure au-dessus de l'objectif de 2 %, un point de friction majeur pour les opposants à un assouplissement.

En parallèle, les membres du comité reconnaissent que le marché de l'emploi se tasse, même s'il reste relativement tendu. Associé aux solides chiffres de l'emploi en septembre, cela a renforcé l'idée chez certains investisseurs que les conditions se stabilisent, pourtant les données hebdomadaires de l'emploi privé américain (ADP), les annonces de suppressions de postes (Challenger), la baisse des postes vacants dans le rapport JOLTS ainsi que la remontée du chômage à 4,4 %, au plus haut depuis 2021, pointent toutes vers un affaiblissement du marché du travail.

Avec aussi peu de données disponibles pendant la période récente, il sera essentiel de se concentrer sur les publications majeures post-shutdown pour anticiper la trajectoire des actifs numériques. Les futurs rapports des données américaines devraient confirmer la faiblesse économique en cours, renforçant la probabilité d'une baisse des taux.

