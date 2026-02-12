Les perspectives des entreprises européennes s'améliorent, mais les bénéfices devraient diminuer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Javi West Larrañaga

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont améliorées, selon les dernières prévisions du LSEG I/B/E/S, jeudi, alors que les indices des valeurs vedettes européennes ont atteint des sommets grâce à une saison des bénéfices meilleure que prévu jusqu'à présent.

Les entreprises européennes devraient annoncer une baisse de 1,1 % des bénéfices du quatrième trimestre 2025, en moyenne, selon les données du LSEG, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à la baisse de 3,1 % attendue par les analystes il y a une semaine.

Il s'agirait néanmoins de la pire performance des sept derniers trimestres, selon les données du LSEG.

LES PERSPECTIVES SE REDRESSENT

Les prévisions du marché concernant les bénéfices du quatrième trimestre se sont fortement détériorées après que le président américain Donald Trump a annoncé des plans pour un large éventail de tarifs douaniers sur les partenaires commerciaux en février de l'année dernière.

Les prévisions de bénéfices des entreprises du STOXX 600 se sont dégradées, passant d'une croissance d'environ 11 % attendue avant l'annonce à une contraction de 4,2 % estimée en janvier.

Malgré cela, les prévisions ont légèrement rebondi au cours des dernières semaines, puisque 60 % des entreprises ont affiché des résultats supérieurs aux prévisions depuis le début de la saison. Au cours d'un trimestre normal, 54 % des entreprises dépassent les estimations des analystes, selon les données du LSEG.

Les perspectives de revenus se sont toutefois détériorées et les revenus des entreprises du STOXX 600 .STOXX devraient désormais être inférieurs de 3,4 % à ceux de la même période de l'année dernière, alors que les prévisions de la semaine dernière faisaient état d'une baisse de 3,2 %.

Les résultats supérieurs aux attentes du groupe de luxe Hermes HRMS.PA et du fabricant de Ray-Ban EssilorLuxottica ESLX.PA , ainsi que les prévisions positives pour 2026 du plus grand brasseur mondial Anheuser-Busch Inbev ABI.BR et de Siemens

SIEGn.DE ont contribué à améliorer le climat en Europe.