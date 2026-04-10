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Les perspectives des entreprises européennes s'améliorent grâce à la manne du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 07:39

Un soudeur au travail (Crédits: Pexels - Hassan Yahia)

Un soudeur au travail (Crédits: Pexels - Hassan Yahia)

par Javi West Larrañaga

Les perspectives de santé des entreprises européennes se sont améliorées, selon les dernières prévisions du LSEG I/B/E/S, jeudi, alors que les entreprises du secteur de l'énergie devraient profiter de la hausse des prix du brut .

Les entreprises de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX devraient annoncer une croissance de 4,2 % de leurs bénéfices au premier trimestre, en moyenne, selon les données du LSEG, contre une hausse de 4 % estimée la semaine dernière.

Cela est principalement dû au secteur de l'énergie, dont les bénéfices devraient augmenter de 23,6 % d'une année sur l'autre, alors que le taux pour les autres secteurs est estimé à 1,9 % en moyenne.

* Bien que les prix du brut aient baissé depuis l'annonce de l'accord de cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, les contrats à terme sont toujours en hausse de 30 à 50 % par rapport à la période précédant le conflit

* Au début de l'année, on s'attendait à ce que les bénéfices des grandes entreprises européennes pour le premier trimestre augmentent très modestement de 0,9 %

* Les estimations se sont améliorées au cours des dernières semaines, surtout après le début du conflit au Moyen-Orient, bien que la moyenne soit biaisée par le secteur de l'énergie

* Les bénéfices des entreprises de services publics et des sociétés immobilières de l'indice devraient chuter respectivement de 12,2 % et de 13,6 %

* Selon les investisseurs, la performance des entreprises au cours des prochains mois dépendra de la durée du conflit

* Selon les données, les revenus des entreprises du STOXX 600 devraient également augmenter, bien qu'à un rythme plus lent que les bénéfices, de 1,6 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

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