Les perspectives de First Solar sont inférieures aux attentes en raison des retards d'octroi de permis de l'ère Trump

First Solar FSLR.O , le plus grand fabricant américain de panneaux solaires, a prévu un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, citant des obstacles pour les clients, notamment des retards d'octroi de permis sous l'administration de Donald Trump , ce qui a fait chuter ses actions de près de 14%.

L'entreprise prévoit également un impact de 125 à 135 millions de dollars des droits de douane en 2026, a déclaré le directeur financier Alex Bradley lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

"Nous avons en quelque sorte fonctionné avec un taux d'utilisation très bas pour essayer de gagner du temps afin de voir comment ces tarifs douaniers seront finalement appliqués", a déclaré la société, ajoutant que la baisse de la marge brute était due aux coûts liés aux tarifs douaniers et à la sous-utilisation liée aux réductions de production dans ses installations internationales de la série 6.

"Beaucoup de nos clients continuent à faire face à des défis réglementaires et commerciaux, y compris des retards dans l'obtention des autorisations fédérales", a déclaré First Solar.

Le chiffre d'affaires net s'est toutefois élevé à 1,68 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse d'environ 11,1 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation du volume de modules vendus au cours du trimestre.

La société basée en Arizona s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net de 2026 soit compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 6,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

First Solar a déclaré un bénéfice net pour le quatrième trimestre de 4,84 dollars par action, contre 3,65 dollars il y a un an.