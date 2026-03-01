Riposte iranienne, premiers morts américains: les principaux développements

Une femme irakienne chiite se tient la tête en brandissant une photo du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué la veille dans une opération israélo-américaine, le 1er mars 2026 à Bagdad ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche la mort de trois de leurs militaires, les premières pertes liées à la riposte iranienne à des frappes israélo-américaines dans lesquelles le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué.

De Floride, Donald Trump a dit qu'il "allait parler" aux dirigeants à Téhéran et a affirmé que "neuf navires iraniens" avaient été coulés. L'armée israélienne a quant elle annoncé qu'elle allait mobiliser 100.000 réservistes.

Voici les principaux développements du conflit:

- Premiers morts américains

Trois militaires américains ont été tués et cinq autres grièvement blessés dans le cadre de l'opération contre l'Iran, a fait savoir le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), sans plus de précisions.

Le président américain a déclaré dimanche au magazine The Atlantic qu'il "allait parler" aux dirigeants iraniens mais sans dire quand ni quels seraient ses interlocuteurs.

Le Pentagone a annoncé dimanche soir avoir "décapité le serpent" en détruisant le quartier général des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique (IRGC).

- Transition et riposte iranienne

Des femmes pleurent la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une opération militaire américano-israélienne, le 1er mars 2026 à Téhéran ( AFP / ATTA KENARE )

Le Conseil chargé d'assurer la transition après la mort de l'ayatollah Khamenei "a commencé son travail", selon le président iranien. Cette transition est assurée par un triumvirat composé du président iranien, Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire en Iran, Gholamhossein Mohseni Ejeï, ainsi que du dignitaire religieux Alireza Arafi.

L'Iran ne se fixe "aucune limite" dans son droit à se défendre, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un entretien avec la chaîne de télévision américaine ABC. "Ce que font les Etats-Unis est un acte d'agression. Ce que nous faisons, c'est nous défendre. C'est très différent", a-t-il insisté.

- Implications israéliennes

Selon le général Effie Defrin, le porte-parole de l'armée israélienne, une centaine d'avions de combat ont "attaqué des dizaines de postes de commandement opérationnels du régime" dans la région de Téhéran.

L'armée israélienne a annoncé qu'elle allait mobiliser 100.000 réservistes dans le cadre de l'offensive contre l'Iran, précisant que des renforts ont déjà été déployés dans plusieurs zones en Israël et aux frontières.

- Détroit d'Ormuz bloqué, trois navires attaqués

Le Pentagone a affirmé que la marine américaine avait coulé un navire de guerre iranien dans le golfe d'Oman. Donald Trump a pour sa part assuré que "neuf navires iraniens" avaient été coulés.

Le Pentagone a en revanche démenti que le porte-avions américain USS Abraham Lincoln ait été touché par "quatre missiles balistiques", ce qu'avaient affirmé les Gardiens de la Révolution iraniens.

Trois navires ont été attaqués dimanche dans le détroit d'Ormuz, ont déclaré des agences de sécurité maritimes.

Premier armateur mondial, l'italo-suisse MSC a ordonné à tous ses navires présents dans le Golfe de "se mettre à l'abri".

Le port d'Oman a été attaqué par des drones dimanche matin selon l'agence de presse d'Etat. Une personne a été blessée.

Dimanche, 60 navires sous pavillon français ou avec des capitaux français ont été bloqués dans le Golfe, ont annoncé à l'AFP les Armateurs de France, le détroit d'Ormuz étant fermé à la navigation depuis samedi.

- Places boursières fermées

Les places boursières de Dubaï et d'Abou Dhabi seront fermées jusqu'à mardi en raison de l'escalade militaire régionale, selon le régulateur émirati.

- Comment Khamenei a-t-il pu être tué?

Selon le New York Times, la CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran, ce qui a permis de le cibler.

Les médias iraniens ont aussi confirmé la mort de plusieurs hauts responsables, notamment du chef d’état-major des forces armées Abdolrahim Moussavi, du ministre de la Défense, du chef des Gardiens de la Révolution, Mohammad Pakpour, du chef des renseignements de la police et d'un conseiller du guide suprême.

- Bilans

. Iran

Donald Trump a assuré dimanche que 48 "leaders" iraniens avaient été tués.

Des frappes dans l'ouest ont provoqué la mort de 43 membres des forces de sécurité, selon un média iranien.

La télévision d'État a dit avoir été ciblée par des frappes. Et selon l'agence de presse iranienne Isna, un hôpital a été touché à Téhéran.

Samedi, le Croissant-Rouge iranien avait annoncé plus de 200 morts. Et le pouvoir judiciaire iranien avait fait état d'au moins 108 morts dans une école de filles, un bilan invérifiable de source indépendante.

. Israël

Neuf personnes ont été tuées et 28 blessées dans le centre d'Israël dimanche, selon les secours. Et 11 personnes sont portées disparues. Une femme avait été tuée samedi soir dans la région de Tel-Aviv.

. Emirats

Trois ressortissants pakistanais, népalais et bangladais ont été tués et 58 personnes blessées depuis samedi, selon les autorités.

. Koweït

Le Koweït déplore un mort et des dizaines de blessés depuis le début des frappes iraniennes.

- Attaques iraniennes "de grande envergure"

A la mi-journée, les Gardiens de la Révolution iraniens ont déclaré avoir lancé une nouvelle vague d'attaques "de grande envergure" contre "l'ennemi".

Venger la mort de Khamenei, une "déclaration de guerre contre les musulmans", est un "droit et un devoir légitime", a dit le président iranien Massoud Pezeshkian.

. Arabie saoudite

L'Arabie saoudite a intercepté des missiles iraniens qui visaient l'aéroport international de Ryad et la base aérienne du prince Sultan abritant des militaires américains, selon une source du Golfe au fait du dossier.

. Irak

A Erbil, dans la région autonome du Kurdistan, au moins deux drones ont été interceptés et des sirènes ont retenti au consulat américain. Dimanche soir, de nouvelles explosions y ont été entendues.

. Émirats

A Abou Dhabi, une attaque iranienne a provoqué un incendie sur une base accueillant des forces françaises.

Un haut responsable émirati a appelé l'Iran à revenir "à la raison": "Votre guerre n'est pas avec vos voisins". Réponse de l'Iran : les frappes visent les bases américaines, non les pays voisins.

. Syrie

Israël a intercepté un missile iranien au-dessus de son territoire, selon une source au ministère syrien de l'Intérieur.

. Chypre

Selon le Royaume-Uni, l'Iran a tiré deux missiles "en direction de Chypre" mais il est peu probable qu'ils aient pris l'île pour cible.

- Manifestations

Des nuages de fumée s'élèvent de plusieurs quartiers de Téhéran après des explosions, le 1er mars 2026 ( AFP / ATTA KENARE )

Des milliers de personnes ont rendu hommage à Khamenei dans le centre de Téhéran dimanche matin aux cris d'"A mort l'Amérique!", "A mort Israël !", selon des journalistes de l'AFP.

A contrario, des cris de joie avaient résonné à Téhéran samedi soir, ont dit des témoins.

A Chiraz, dans le sud, des foules se sont rassemblées pour réclamer vengeance pour Khamenei, a signalé un média local. Un rassemblement similaire a eu lieu à Yazd (centre).

Au Pakistan voisin, au moins 17 personnes sont mortes dimanche dans des manifestations en faveur de l'Iran.

En Irak, des centaines de manifestants ont tenté de prendre d'assaut la zone ultra-sécurisée hébergeant l'ambassade des Etats-Unis.

Echauffourées entre forces de sécurité irakiennes et manifestants irakiens, près de la Zone verte, où se trouve l’ambassade des États-Unis, à Bagdad, le 1er mars 2026. ( AFP / Ahmad AL-RUBAYE )

Dans le Cachemire indien, des milliers de musulmans chiites se sont rassemblés pour pleurer la mort de l'ayatollah, comme dans d'autres endroits en Inde.

A Beyrouth, des partisans du Hezbollah se sont regroupés dimanche pour pleurer la mort du guide suprême iranien.

A Istanbul, plusieurs centaines de personnes ont manifesté en soutien à l'Iran près du consulat israélien. Simultanément, à l'autre bout de la ville, des opposants au pouvoir iranien ont célébré l'intervention.

A Paris aussi, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dimanche en soutien à l'Iran.