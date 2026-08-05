Les perspectives de bénéfices de CVS viennent ternir un trimestre solide ; le cours de l'action recule

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* La société prévoit pour 2027 un bénéfice d'au moins 8,44 dollars par action

* La division Caremark s'attend à une baisse de la fidélisation de sa clientèle

* MinuteClinic proposera des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant se procurer des médicaments amaigrissants

(Ajout de commentaires d'investisseurs et d'analystes, de contexte et de déclarations de dirigeants aux paragraphes 3 à 5 et 9 à 12) par Amina Niasse et Christy Santhosh

CVS Health CVS.N a annoncé mercredi des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes, mais ses prévisions actualisées pour 2026 et ses perspectives de bénéfices pour 2027 ont semblé décevoir certains investisseurs, et son action a chuté de près de 6 %.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 7,90 et 8,10 dollars par action, soit une augmentation de 60 cents à chaque extrémité de la fourchette, ce qui est toutefois inférieur à l’ampleur de la surprise positive du deuxième trimestre. Elle a également fixé un nouvel objectif de bénéfice pour 2027 à au moins 8,44 dollars par action.

« Ces prévisions se sont avérées moins optimistes que ce à quoi s’attendaient les investisseurs », a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors. Pour le second semestre 2026, cette fourchette implique un taux de croissance à un chiffre, inférieur au consensus de Wall Street, a-t-elle ajouté.

Hightower a également souligné les inquiétudes concernant d’éventuelles pressions liées aux coûts médicaux et à la conjoncture macroéconomique au cours du second semestre 2026. L’action CVS était en baisse de 5,8 % à 98,39 dollars, après avoir chuté de près de 10 % plus tôt dans la journée.

PREMIÈRES PRÉVISIONS POUR 2027

« Bien que nous ne commentions généralement pas le consensus pour 2027 aussi tôt dans l’année, une prévision d’au moins 8,44 dollars, conforme au consensus actuel, semble raisonnable à ce stade », a déclaré Brian Newman, directeur financier de CVS, lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Mais les estimations des analystes pour 2027 ne tenaient pas encore compte des excellents résultats du deuxième trimestre annoncés mercredi, qui auraient généralement pour effet de rehausser leurs prévisions pour l’avenir.

L’un des changements majeurs à venir pour l’entreprise concerne son activité de gestion des prestations pharmaceutiques Caremark, qui s’éloigne de sa dépendance vis-à-vis de la négociation de remises après-vente, appelées « rabais », ce qui pourrait entraîner une évolution de sa rentabilité, a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar.

Prem Shah, dirigeant de CVS, a indiqué que la division de gestion des prestations pharmaceutiques de l’entreprise s’attend à perdre des clients en 2027, car elle avait adopté une approche plus prudente dans la signature des contrats.

« À ce stade de l’année, nous nous orientons vers un taux de fidélisation légèrement inférieur à nos performances historiques », a déclaré M. Shah.

Les bénéfices de Caremark l’année prochaine seront mis sous pression par les réglementations gouvernementales sur les ventes de médicaments à prix réduit, a ajouté M. Shah.

C’est le septième trimestre consécutif où CVS dépasse les estimations de Wall Street, ce qui a contribué à restaurer la confiance des investisseurs, en particulier dans son activité d’assurance Aetna, où l’entreprise n’avait pas atteint ses objectifs pendant plusieurs trimestres en 2024.

Les prévisions de bénéfices de la société pour 2026 ont été revues à la hausse, passant de 7,30 $ à 7,50 $. Selon les données de LSEG, les analystes tablent sur un bénéfice par action de 7,45 $ pour l’ensemble de l’année.

Ce trimestre a été porté par une gamme de médicaments plus rentable dans son activité de pharmacie et par le versement de primes pour ses régimes de santé publics très bien notés. Dans le cadre du programme Medicare destiné aux adultes âgés de 65 ans et plus, le gouvernement récompense les régimes bénéficiant de notes élevées, appelées « Star ratings », par le versement de primes.

Aetna a dépensé moins pour ses patients au deuxième trimestre. Son ratio de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 87,4 %, en baisse par rapport aux 89,9 % enregistrés il y a un an et inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 90,03 %.

PROPOSITION DE RENDEZ-VOUS POUR LE GLP-1

CVS a également annoncé que ses « MinuteClinics », qui proposent des services de soins sans rendez-vous et virtuels, offriront des consultations à 29 dollars aux adultes souhaitant obtenir des ordonnances pour des médicaments amaigrissants, notamment le Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et les Foundayo et Zepbound LLY.N d’Eli Lilly.

Pour ce trimestre, CVS, qui exploite également une grande chaîne de pharmacies de détail et l’un des plus importants gestionnaires de prestations pharmaceutiques aux États-Unis, a annoncé un bénéfice ajusté de 2,58 dollars au deuxième trimestre, dépassant de 73 cents les estimations des analystes.

Les résultats du deuxième trimestre sont globalement en ligne avec ceux de son concurrent UnitedHealth UNH.N , qui a revu ses prévisions à la hausse en juillet grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux, plaçant ainsi la barre plus haut pour les assureurs santé en cette saison des résultats.

Les assureurs santé sont confrontés à des coûts toujours élevés depuis trois ans en raison d’une utilisation accrue des services de santé. Ils ont donc augmenté leurs tarifs, réduit leurs prestations et retiré du marché les formules les moins rentables.