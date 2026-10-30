Les perspectives d'Intel déçoivent fortement, l'action s'effondre

Intel s'effondre de 28%, à 66,2 USD, à Wall Street, la publication de chiffres meilleurs que prévu pour son 3e trimestre se trouvant complètement éclipsée par des objectifs décevants, ce qui conduit Bank of America à abandonner sa recommandation "achat" et Citi à réduire son objectif de cours.

Au 3e trimestre, Intel a réalisé un BPA ajusté qui a plus que doublé ( 126%), à 0,52 USD, contre un consensus de 0,40 USD, et un chiffre d'affaires de 16,51 MdsUSD, en hausse de 21% et légèrement supérieur aux 16,5 MdsUSD attendus.

Les performances restent toutefois contrastées : si les revenus des centres de données et de l'IA ont bondi de 78%, à 7,3 MdsUSD, ceux de la division consacrée aux PC et à l'intelligence artificielle physique ont reculé de 5%, à 8,1 MdsUSD.

Surtout, le géant des microprocesseurs a clairement déçu sur ses perspectives pour le 4e trimestre, ne prévoyant qu'un BPA ajusté de 0,25 USD, inférieur au consensus de 0,43 USD, et des revenus compris entre 15 et 16 MdsUSD, contre 17,1 MdsUSD attendus.

"Malgré les difficultés à court terme auxquelles est confrontée l'industrie des PC, la demande pour nos CPU reste robuste, ce qui renforce notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme de notre activité", affirme néanmoins le directeur général, Lip-Bu Tan.

"Notre priorité immédiate est d'accroître nos capacités de production afin de répondre à la demande exceptionnelle pour notre gamme Xeon, tout en renforçant notre portefeuille de produits et notre feuille de route technologique", poursuit le numéro un du groupe.

Bank of America n'est plus à l'achat...

Réagissant à cette publication, Bank of America dégrade sa recommandation d'"achat" à "neutre" sur Intel, avec un objectif de cours drastiquement abaissé de 145 à 100 USD, jugeant que "la vague des CPU pour serveurs dédiés à l'IA agentique est plus que contrebalancée par les vents contraires concernant les PC et l'approvisionnement".

Dans l'ensemble, l'établissement américain réduit ses prévisions de BPA de 16%, à 1,69 USD pour 2027, et de 4%, à 2,79 USD pour 2028. BofA n'anticipe désormais plus pour le groupe qu'un potentiel de BPA compris entre 5 et 6 USD à l'horizon 2030, contre 6 à 7 USD précédemment.

... et Citi abaisse son objectif de cours.

S'il maintient sa recommandation "achat" sur Intel, Citi réduit lui aussi son objectif de cours à 100 USD, dans le sillage d'hypothèses de BPA drastiquement abaissées à environ 0,27 USD pour 2026, 0,96 USD pour 2027 et 1,69 USD pour 2028.

Citi continue de croire dans la technologie d'Intel et la vision fonderie du CEO, mais il s'attend à ce que "le débat se tourne davantage vers la capacité d'Intel à libérer suffisamment de capacité manufacturière et des clients de fonderie externes assez rapidement pour traduire la forte demande de data centers en croissance des bénéfices".