Les perspectives chutent, Wainwright rétrograde l'action après que la FDA américaine a refusé d'approuver un médicament pour les yeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Outlook Therapeutics OTLK.O chutent de 6,4 % à 1,02 $ avant le marché, après avoir clôturé en baisse de 54,1 % jeudi , atteignant un niveau record

** La FDA américaine a refusé d'approuver le médicament pour les yeux ONS-5010 de la société

** H.C. Wainwright rétrograde l'action de "acheter" à "neutre", avec un PT de 1 $

** La société de courtage dit qu'elle espérait que la FDA ferait preuve d'une certaine flexibilité depuis qu'ONS-5010 a atteint la non-infériorité par rapport au Lucentis de Roche

ROG.S dans l'essai clé, dans lequel le médicament a manqué l'objectif principal

** Selon H.C. Wainwright, une autre étude de phase avancée sera nécessaire, ajoutant qu'OTLK a démontré l'efficacité d'ONS-5010 et qu'une autre étude aurait une forte probabilité de succès, mais que la position de trésorerie de la société complique les choses

** OTLK a indiqué que la commercialisation du médicament approuvé en Europe serait son objectif

** "Les ventes dans l'UE et au Royaume-Uni sont un moteur de croissance modeste et la dilution des actions est attendue indépendamment de l'approbation de la FDA", déclare H.C. Wainwright