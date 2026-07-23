Les pays de l'UE vont rétablir une mesure provisoire permettant aux géants de la technologie de lutter contre la pédopornographie en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les pays de l’UE ont approuvé jeudi une proposition visant à réintroduire une mesure temporaire permettant à Google GOOGL.O , Meta META.O et d’autres plateformes en ligne de détecter et de supprimer les contenus pédopornographiques sans enfreindre les règles relatives à la vie privée.

Cette décision prise par les 27 pays de l’UE intervient deux semaines après que les législateurs européens ont donné leur feu vert à cette procédure provisoire, qui vise à gagner du temps pour permettre aux deux parties de trouver une solution permanente pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs en ligne.

Cette mesure temporaire, en vigueur de 2021 à avril de cette année, sera désormais valable jusqu’au 3 avril 2028.

“Le feu vert ayant été donné, nous avons agi rapidement pour combler le vide juridique qui existait lorsque la dérogation au règlement ePrivacy a expiré en avril”, a déclaré le ministre irlandais de la Justice, Jim O’Callaghan, dans un communiqué.

Les pays de l’UE ont accepté un amendement proposé par les législateurs visant à exempter les communications chiffrées de bout en bout, telles que WhatsApp, Telegram et Signal, de la mesure provisoire, mais ont précisé que cela n’impliquait pas qu’ils l’autoriseraient dans le cadre d’une réglementation permanente.

Cette question oppose les partisans des mesures de sécurité en ligne aux défenseurs de la vie privée inquiets face à la surveillance, ce qui a conduit à l’impasse actuelle dans les efforts visant à adopter une réglementation, malgré le projet de la Commission européenne annoncé en 2022.